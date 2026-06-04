Mika Brunold feiert nächsten Triumph

Heute, 12:09h 2 Min.

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Der Schweizer Profisport hat ein neues Gesicht auf der internationalen Tennisbühne: Der offen schwule Profi Mika Brunold setzt seinen steilen Aufstieg auf der ATP-Challenger-Tour unbeirrt fort. Im französischen Roanne sicherte sich der aus der Region Basel stammende 22-Jährige am Wochenende seinen zweiten Turniersieg innerhalb von nur einem Monat  und bewies dabei beachtliche Comeback-Qualitäten.



Im Finale des Hallenturniers drehte der Weltranglisten-261. die Partie gegen den Franzosen Matteo Martineau nach verlorenem Startsatz: Mit 2:6, 7:6 (7:5) und 6:1 holte sich Brunold den Titel. Besonders im Tiebreak des zweiten Satzes zeigte der 22-Jährige mentale Stärke, als er nur zwei Punkte vor einer Niederlage stand und das Ruder mit vier Punkten in Folge noch herumreißen konnte.

Kometenhafter Aufstieg in die Top 200

Erst Mitte September hatte Brunold  damals noch jenseits von Platz 400 geführt  in Österreich auf Sand seinen ersten Challenger-Erfolg gefeiert  damals gewann er gegen den einzigen ebenfalls geouteten Tennisprofi João Lucas Reis da Silva (queer.de berichtete). Mit dem aktuellen Triumph in Frankreich steht nun der nächste Meilenstein fest: Brunold stößt erstmals unter die besten 200 Tennisspieler der Welt vor und etabliert sich damit als Schweizer Nummer zwei direkt hinter dem 41 Jahre alten Routinier Stan Wawrinka.



Brunold hatte sich Ende Dezember 2025 auf Social Media als schwul geoutet (queer.de berichtete). Damals schrieb der 21-Jährige auch, dass das Thema Homosexualität im Tennissport zu wenig behandelt werde. "Schwul zu sein bedeutet nicht nur, jemanden mit dem gleichen Geschlecht zu lieben. Man muss sich auch mit Dingen beschäftigen, die andere nicht kennen: Sorgen, dass man nicht akzeptiert wird; Druck, dass man schweigen muss; das Gefühl, dass man anders ist", so Brunold.

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"Tenniswelt ist bereit für schwule Spieler"

Rund zwei Monate nach dem Coming-out zog Brunold ein sehr positives Fazit: Er sei von den durchweg wohlwollenden Reaktionen überrascht worden, erzählte er in der Schweizer Zeitung "Blick". Negative Kommentare habe es kaum gegeben. Zudem erklärte er, dass sein Schritt im Alltag der ATP-Tour völlig unaufgeregt aufgenommen worden sei: "Mein Eindruck ist, dass die Tenniswelt bereit für schwule Spieler ist. ( ) Tatsächlich merke ich, dass es im Circuit überhaupt kein Thema ist." (cw)