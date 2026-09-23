Michelle kündigt radikale Typveränderung an



2001 belegte Michelle mit "Wer Liebe lebt" den achten Platz beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen (Bild: EBU)

Heute, 12:17h 3 Min.

3 Min.

Michelle (54) will sich am morgigen Dienstag von ihren langen Haaren trennen. "Ich mache meine Haare komplett kurz, auf einen Zentimeter", kündigte die frühere Schlagersängerin und ESC-Teilnehmerin von 2001 am Sonntag in einem Instagram-Clip an. Gut eine halbe Stunde lang sprach sie dort live über ihren Look, ihr neues Leben und ein mögliches Comeback.





"Ihr wisst ja, ich war immer derjenige, der, ich glaube, alle Haarfarben durchhatte", erinnerte Michelle ihre Fans. Ob kurz oder lang, blond oder dunkelbraun  die Sängerin hat im Laufe der Jahre zahlreiche Frisuren und Haarfarben ausprobiert. Inzwischen verzichtet sie ganz aufs Färben und lässt ihre natürliche Haarfarbe herauswachsen. "Ich liebe es", schwärmte sie von dieser Entscheidung.



Im Video ist das Ergebnis deutlich zu sehen: Der Ansatz schimmert grau, die Spitzen sind noch blond. Genau diese Mischung stört sie. Die blonden Partien grau zu färben, kommt für sie nicht infrage. Mit dem herausgewachsenen Ansatz wolle sie aber auch nicht "ungepflegt" wirken. Deshalb "habe ich mich vor längerer Zeit dazu entschlossen, dass ich meine Haare abmache".



"Diese Energie weghaben"



Für Michelle steckt hinter der Entscheidung jedoch mehr als nur der Wunsch nach einer neuen Frisur. Sie durchlaufe einen Prozess und habe gelernt, bestimmte Dinge loszulassen. "Ich bin jetzt schon sehr lange dabei, etwas loszulassen, was ich im Moment so nicht mehr haben möchte, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich besser fühle, wenn es erstmal nicht mehr da ist." Schon nach ihren Schwangerschaften habe sie den Drang verspürt, die Haare kurzzuschneiden oder zu färben.



In ihren Haaren stecke viel Energie, die sie loswerden wolle. "Ich möchte das einfach nicht mehr haben. Ich möchte das einfach abhaben, diese Energie weghaben." Vielleicht lasse sie die Haare später wieder wachsen. Färben werde sie sie aber "nie wieder".

Bitte um Respekt

Mit negativen Kommentaren rechnet sie bereits. "Sehr viele Menschen werden schreiben: Jetzt dreht sie völlig durch, die hat 'n Rad ab, die spinnt." Ihren Followern gab sie deshalb eine Bitte mit: "Leute, ihr könnt alle eure Meinung sagen. Aber bitte geht respektvoll miteinander um." Wer etwas in seinem Leben ändern wolle, solle das einfach tun. Die Meinung anderer sei dabei nicht wichtig.



Kein Weg zurück ins Rampenlicht



Auch Hoffnungen auf eine Rückkehr auf die Bühne machte Michelle in dem Video zunichte. "Für alle, die die Hoffnung hatten: Ich komme nicht zurück auf die Bühne. Das ist nicht mehr meine Passion." Dieses Jahr hatte sie sich nach mehr als 30 Jahren von der Bühne verabschiedet (queer.de berichtete). Inzwischen bietet sie spirituelle Dienstleistungen wie Seelencoaching, Heilsitzungen und mediale Sitzungen an. "Ich bin so glücklich, was ich jetzt machen darf. Nämlich Menschen auf einer ganz anderen Ebene zu helfen", betonte sie im Clip.



| Direktlink | Der ESC-Beitrag von Michelle

Auf ihre Bühnenjahre blickt sie dennoch gern zurück. Es sei ein Weg gewesen, den sie "extrem genossen habe und auch geliebt habe". 33 Jahre habe sie gebraucht, um der Mensch zu werden, der sie heute sei. "Ich bin komplett bei mir angekommen", sagte sie. Ganz abgeschlossen sei die Entwicklung aber nicht: "Das ganze Leben ist ein Lernprozess." (spot/cw)