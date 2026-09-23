Ralph Siegel liegt wieder im Krankenhaus

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Ailura / wikipedia) Ralph Siegel muss weiter im Krankenhaus behandelt werden (Bild:

Ralph Siegel (81) liegt erneut im Krankenhaus. Nach Informationen des Magazins "Bunte" soll der Komponist in der vergangenen Woche sogar wieder im Koma gelegen haben.



Mittlerweile scheint sich sein Zustand zumindest etwas gebessert zu haben: Dem Bericht zufolge kann Siegel wieder selbstständig atmen. Seine Ehefrau Laura und seine jüngste Tochter Alana (30) sollen an seinem Krankenbett wachen.



Geplanter Auftritt in Neuschwanstein



Eigentlich wollte Ralph Siegel in diesen Tagen die Saisonpremiere seines Musicals "Zeppelin" im Festspielhaus Neuschwanstein besuchen. Doch stattdessen muss der Komponist erneut im Krankenhaus behandelt werden.



Dabei hatte es zuletzt so ausgesehen, als hätte er die schwerste Zeit bereits überstanden. Nach einer schweren Lungenentzündung war Siegel im Sommer in ein künstliches Koma versetzt worden. Mitte Juli erwachte er auf der Intensivstation eines Münchner Krankenhauses wieder und wurde im August entlassen (queer.de berichtete).

Albtraumhafte Erinnerungen an das Koma

Wie qualvoll diese Phase für ihn war, hatte Siegel später im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung geschildert. Die Zeit sei "schrecklich" gewesen. Er habe "lebensnahe" Momente durchlebt, die sich schlimmer angefühlt hätten als jeder Albtraum.



Ralph Siegel zählt zu den bekanntesten Komponisten der deutschen Schlagermusik. Der gebürtige Münchner hat das Genre über Jahrzehnte geprägt und an mehr als 20 deutschen Beiträgen für den Eurovision Song Contest mitgewirkt. Er kündigte nach seinem letzten Klinikaufenthalt sogar eine weitere Teilnahme beim deutschen ESC-Vorentscheid an  mit der inzwischen neu formierten Band Dschingis Khan, mit der er ursprünglich 1979 den vierten Platz beim Songcontest erreichen konnte (queer.de berichtete). (spot/cw)