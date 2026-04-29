Harry Styles bekommt seine eigene Tour-Doku

Heute, 14:09h 2 Min.

2 Min.

Über Harry Styles' (32) Shows in New York soll ein Dokumentarfilm entstehen. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, begleitet Regisseur John Wilson (40) den Sänger bereits seit August mit der Kamera im Madison Square Garden. Das Magazin beruft sich dabei auf zwei Quellen, die mit dem Projekt vertraut sind.



Wilson hat sich mit der HBO-Serie "How To with John Wilson" einen Namen gemacht. In einer Folge über Coming-outs berichtete der Regisseur auch, dass er als Teenager eine intime sexuelle Erfahrung mit einem seiner besten männlichen Freunde gemacht hatte. Zuletzt landete er mit dem Independent-Film "The History of Concrete" einen Überraschungserfolg an den Kinokassen. In seiner Karriere hat er auch Musikvideos gedreht.

Ausschnitte von Konzerten

Der Film über Harry Styles soll Live-Auftritte enthalten und Einblicke in die Welt des Musikers geben. Er soll auch die Geschichten der Menschen hinter den Kulissen erzählen, die an der Tour beteiligt sind.



Ganz im Verborgenen blieben die Dreharbeiten nicht. Ein Fan fotografierte Wilson, wie er Styles mit der Kamera folgte. Das Bild sorgte laut "Variety" am Wochenende in den sozialen Medien für Aufsehen.

- Werbung -



Universal sichert sich die Rechte

Produziert wird der Film laut dem Bericht von der Universal Pictures Content Group (UPCG), Peanut World Pictures und Styles selbst. Wie und wo der Film erscheint, sei noch nicht endgültig geklärt. Insider halten einen Kinostart über Universal aber für möglich.



Im Zuge seiner "Together, Together"-Tour bestreitet Harry Styles zahlreiche Konzerte im Madison Square Garden. Die Shows laufen während seiner Residency in New York seit Ende August und sollen noch bis Ende Oktober andauern. Nächstes Jahr sind mehrere Konzerte des britischen Popstars in Berlin geplant (queer.de berichtete). (spot/cw)