MV: Queere Forderungen für rot-rot-grüne Koalition

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Die seit 2017 regierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird wohl nächsten Monat als Chefin einer rot-rot-grünen Koalition wiedergewählt werden (Bild: SPD)

Nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern hat der queere Landesverband MeerVielfalt am Wochenende seine drei wichtigsten Anliegen für die kommende Legislaturperiode vorgestellt. Bei der Wahl im September war die AfD zwar stärkste Kraft geworden, SPD, Linke und Grüne kamen aber insgesamt auf mehr Sitze als die Rechtsextremen und wollen eine Koalition bilden.



Erstens soll eine queer-migrantische Beratung etabliert werden. Zweitens fordert der queere Verband verpflichtende Fortbildungen zu queeren Themen für Landesbedienstete, da freiwillige Angebote nich ausreichend genutzt werden würden. Drittens dringt der Verband auf eine konsequente Umsetzung des Landesaktionsplans für die Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Mecklenburg-Vorpommern. Die Maßnahmen müssten schneller umgesetzt und mit den notwendigen Finanzmitteln abgesichert werden.



"Queere Menschen in Mecklenburg-Vorpommern brauchen jetzt Umsetzung statt weiterer Prüfaufträge: verlässliche Strukturen und finanziell abgesicherte Maßnahmen", forderte MeerVielfalt-Chef Tom Lüth. "Wir haben den Koalitionären drei konkrete Punkte mitgegeben, die im Alltag der Community einen spürbaren Unterschied machen würden. Wir erwarten, dass sich diese im Koalitionsvertrag wiederfinden."

Ministerpräsidentin: "Die Kassen sind knapp"

Am Wochenende präsentierten die Verhandlungsführer*innen der drei Parteien erste Ergebnisse. Dabei betonten sie auch, dass es einen erheblichen Spardruck gebe. "Klar ist, die Kassen sind knapp", erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Man habe sich etwa darauf geeinigt, Landespersonal abzubauen. Gleichzeitig solle in bezahlbares Wohnen und künstliche Intelligenz investiert werden. Der Koalitionsvertrag in Mecklenburg-Vorpommern soll voraussichtlich bis Anfang November fertiggestellt sein. (cw)