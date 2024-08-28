Darum benutzt Felix Jaehn alle Pronomen

Heute, 15:23h 3 Min.

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DJ Felix Jaehn (32) hat in einem "Tagesspiegel"-Interview über die eigene sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität gesprochen. Dabei erzählte Jaehn auch, warum er (oder sie oder dey) heute alle Personalpronomen benutzt.



"Mein erster Ansatz war das Neo-Pronomen Dey. Später: keine Pronomen. Dann benutzt man einfach immer meinen Namen. Das funktioniert im Alltag aber nicht besonders gut, weil die Menschen einem ja nicht ansehen, wie man sich nennt", so Jaehn. "Irgendwann habe ich alle Pronomen für mich entdeckt. Der Vorteil ist: Ich kann nicht mehr falsch gegendert werden. Alles ist richtig. Alles ist ein Teil von mir." Weiter erklärte der Musikstar: "Wenn ich mit Menschen enger bin, finde ich es aber schön, wenn sie verschiedene Pronomen benutzen oder 'sie/ihr' verwenden. Das signalisiert mir: Du siehst meine Nichtbinarität und gibst dir Mühe, das auch zu zeigen."



Jaehn hatte sich 2018 als bisexuell und 2024 als nichtbinär geoutet. Wörtlich erklärte Jaehn damals: "Ich nutze zur Zeit lieber den Namen Fee, weil ich unter die nichtbinären Menschen gegangen bin und einen geschlechtsneutralen Namen haben möchte." Als DJ werde aber der Name Felix Jaehn weiter verwendet.

"Das ist einfach meine Realität"

Im "Tagesspiegel" sagte Jaehn zur Nichtbinarität: "Das ist einfach meine Realität. Meine Identität hat sich mit der Zeit weiterentwickelt." Vor dem Coming-out habe Jaehn nicht gewusst, "dass es das gibt".



Auch zum ersten Coming-out vor acht Jahren nahm Jaehn Stellung: "Mein erstes Outing als bisexuell  heute würde ich eher pan, queer, schwul oder irgendetwas davon sagen, das ändert sich immer mal wieder  war ein wichtiger Moment, auch privat". Mit 18 Jahren habe sich Jaehn erstmals gegenüber einem Bruder offenbart. "Danach hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis ich mich weiter öffnen konnte."



Später habe Jaehn keine Kraft mehr gehabt, sich zu verstecken. "Wenn ich Backstage einen Typen attraktiv fand, habe ich versucht, ihn nicht anzusehen, damit niemand denkt, dass ich ihn gut finde. Wenn ich in einem Interview gefragt wurde, wen ich hot finde, konnte ich nur eine Teilwahrheit erzählen", erinnerte sich der DJ.

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Alter Manager wollte psychische Probleme geheim halten

In der Vergangenheit hatte Jaehn auch über psychische Probleme gesprochen (queer.de berichtete). Im "Tagesspiegel"-Interview verriet der Musikstar, dass dies anfangs eigentlich ein Geheimnis bleiben sollte: "Mein damaliger Manager hat mir empfohlen, meine Panikattacken geheim zu halten, weil die Plattenfirma sonst das Vertrauen in das Projekt verlieren und nicht mehr in mich investieren könnte." Der Erfolg sei ein Katalysator für Panikattacken gewesen: "Er hat alles verstärkt: mehr Druck, die ganze Aufmerksamkeit auf meine Person. Bis vor zwei Jahren wusste ich außerdem nicht, dass ich ADHS habe, hochsensitiv bin und eine Reizfilterschwäche habe." (cw)

Was bedeutet das Neopronomen "dey"?



"Dey" ist ein geschlechtsneutrales Pronomen für nicht-binäre Menschen, die sich weder mit "er" noch mit "sie" identifizieren. Sprachlich ist es eine lautliche Eindeutschung des englischen Singular-they, das im Englischen schon seit Shakespeares Zeiten als geschlechtsübergreifendes Pronomen etabliert ist. Da die deutsche Sprache historisch kein direktes Äquivalent dazu bot, hat die queere Community "dey" entwickelt, um diese Lücke zu schließen  angepasst an die deutsche Aussprache und Grammatik.



Beugung: dey (Nominativ), deren / deys (Genitiv), dem / denen (Dativ), dey (Akkusativ)



Beispiel: "Dey hat gestern angerufen. Hast du deren Jacke mitgebracht? Ich gebe dey die Sachen gleich."



Im Deutschen gibt es neben dey mehrere weitere Neopronomen wie xier, sier, en, em, ze oder nins  dey gilt aber als derzeit am beliebtesten.