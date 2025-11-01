Der niederländische Regierungschef und sein Verlobter werden Väter

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Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten (39) und sein Verlobter Nicolás Kennan (29), werden Väter. Das teilte das Paar auf Instagram mit. "Es kommt jemand ganz Besonderes zu uns. Wir sehen uns 2027, Kleines", schreiben die beiden Männer auf Niederländisch, Spanisch und Englisch.



Sie seien der Spenderin der Eizelle und ihrer Leihmutter Lisa und deren Familien "super dankbar", schreiben sie. "Ohne euch wäre das alles nicht möglich." Auf dem geposteten Foto sieht man die werdenden Väter sowie die Leihmutter mit einem Ultraschallfoto.

Hochzeit verschoben

Jetten ist seit Anfang des Jahres der erste offen homosexuelle Regierungschef der Niederlande (queer.de berichtete). Sein argentinischer Partner Kennan ist professioneller Hockeyspieler, der für das argentinische Nationalteam spielt  kürzlich auch bei der WM in den Niederlanden (queer.de berichtete). Ursprünglich wollten beide in diesem Jahr heiraten. Doch die Hochzeit wurde auf nächstes Jahr verschoben. Begründet hatten sie das mit dem vollen Terminkalender des Premiers. Der linksliberale Jetten führt eine Minderheitsregierung aus drei Parteien.



Auf Instagram erhält das Paar viele Glückwünsche. Aber auf anderen sozialen Medien wie etwa X sind auch hasserfüllte Berichte zu lesen. Jetten hatte bekannt gemacht, dass er täglich wegen seiner Homosexualität bedroht werde. Einmal in der Woche erstatte er Strafanzeige.

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Andere Rechtslage in den Niederlanden

In den Niederlanden ist  anders als in Deutschland  altruistische Leihmutterschaft legal. Dafür gibt es aber strenge Auflagen. Jetten und sein Partner gaben keine weiteren Informationen zur Identität der Leihmutter preis  nur, dass es sich um eine Bekannte handle.



Arnoud Breitbarth, der Chef der queeren Organisation Meer dan Gewenst, begrüßte die Ankündigung des Regierungschefs: "Wir hoffen, dass Leihmutterschaft dadurch etwas bekannter und normaler wird." Er forderte aber auch eine liberalere Gesetzgebung. "Der Ministerpräsident wird nun selbst erleben, wie schwierig es ist, dass man als frischgebackener Elternteil noch kein Sorgerecht für sein Kind hat und dieses nach wie vor bei der Leihmutter liegt", so Breitbarth. Ihm zufolge kann es mitunter mehr als ein Jahr dauern, bis ein queerer Elternteil den gesamten Papierkram erledigt hat und Entscheidungen über das Kind treffen darf. "Manchmal hat man es sogar mit einem Richter zu tun. Das kostet enorm viel Zeit und Energie, die man natürlich viel lieber dafür nutzen würde, eine Bindung zum Kind aufzubauen."



Hierzulande war Leihmutterschaft dem schwulen Spitzenpolitiker Jens Spahn zum Verhängnis geworden: Nachdem eine Leihmutter im Juli sein Kind auf die Welt gebracht hatte und er dies öffentlich machte, wurde Spahn von seiner Partei zum Rücktritt als Unionsfraktionschef gedrängt (queer.de berichtete). Anders als die CDU steht aber Jettens liberale Partei Democraten 66 sowohl Leihmutterschaft als auch queerer Gleichberechtigung sehr offen gegenüber und setzt sich für eine Modernisierung des Familienrechts ein. (dpa/cw)