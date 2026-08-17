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Flucht aus Marokko

Asyl in Ceuta: 70 Prozent nennen Homosexualität als Grund

Nach Angaben spanischer Polizeikreise nennen die meisten jüngeren Asylsuchenden aus Marokko inzwischen ihre sexuelle Orientierung als Fluchtgrund. Bislang wurden allerdings nur fünf Anträge dieser Art bewilligt.


Symbolbild: Geflüchtete in Ceuta (Bild: Antonio Sempere / AFP)


Ceuta

In der spanischen Exklave Ceuta begründen die meisten jüngeren Asylsuchenden ihren Antrag inzwischen mit Verfolgung wegen ihrer sexuellen Orientierung. Das berichtet die spanische Zeitung "ABC" unter Berufung auf Polizeikreise.

Demnach machen rund 70 Prozent der jüngsten Antragstellenden entsprechende Angaben. Bislang seien nur fünf Anträge bewilligt worden, in denen die sexuelle Orientierung als Schutzgrund genannt wurde. Die Menschen waren am 30. und 31. Juli nach Ceuta gelangt. Damals schwammen nach Angaben von Human Rights Watch Zehntausende aus Marokko in die Enklave.

In den ersten 30 Tagen nach der Ankunft nannten laut "ABC" viele vor allem wirtschaftliche Gründe, etwa Arbeitslosigkeit oder den Wunsch nach besseren Lebensbedingungen. Inzwischen sei die Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung die am häufigsten genannte Begründung.

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Keine Belege für systematischen Missbrauch

Polizeikreise vermuten, dass sich unter den Menschen herumspricht, welche Angaben die Chancen auf Schutz erhöhen. Auch eine entsprechende Beratung durch Hilfsorganisationen halten sie für möglich. Belege für einen systematischen Missbrauch gebe es laut Polizeigewerkschaft jedoch nicht.

Etwa 95 Prozent der von der Polizei geprüften Anträge stammen von marokkanischen Staatsangehörigen. Die Ablehnungsquote bei bereits bearbeiteten Anträgen aus Marokko wird polizeiintern auf rund 99 Prozent geschätzt.

Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung ist im spanischen Asylrecht ein anerkannter Schutzgrund. Die bloße Erklärung, homosexuell zu sein, genügt laut "ABC" jedoch nicht. Die Behörden müssen prüfen, ob bei einer Rückkehr eine begründete Verfolgungsgefahr besteht. Ein früherer Angriff oder eine Festnahme ist dafür nicht zwingend nötig. Medienberichten zufolge bewertet die spanische Asylbehörde jeden Fall einzeln, anhand von Interviews, der Stimmigkeit der Schilderung und der Lage im Herkunftsland.

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Gefängnisstrafen für Homosexualität

In Marokko sind gleichgeschlechtliche Handlungen nach Artikel 489 des Strafgesetzbuchs strafbar. Es drohen Haftstrafen von sechs Monaten bis zu drei Jahren sowie Geldstrafen von 120 bis 1.200 Dirham. Festnahmen, öffentliche Prozesse und Verurteilungen wurden in den letzten Jahren mehrfach bekannt. Im vergangenen Jahr wurde Aktivistin Ibtissam Lachgar wegen eines T-Shirts mit der Aufschrift "Allah ist lesbisch" zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt (queer.de berichtete).

Die Organisation Border Resistance wies im August auf die besondere Gefährdung queerer Migrant*innen in Ceuta hin. Sie berichtete laut der Zeitung "El Salto" von Beleidigungen und Drohungen und kritisierte, Polizeikräfte hätten homophobe Ausdrücke verwendet. Die Organisation forderte sichere Unterkünfte und einen Abschiebestopp für queere Asylsuchende.

Nach Schätzungen halten sich laut "ABC" weiterhin rund 10.000 Menschen in Ceuta auf. Durch die Räumung illegaler Lager sei die Zahl zuletzt deutlich zurückgegangen. (cw)

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