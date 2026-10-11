CSD Leipzig sucht Motto für 2027

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Der CSD Leipzig sucht ein Motto für 2027 und ruft die queere Community dazu auf, Vorschläge einzureichen. Gefragt sei, welches Thema den Christopher Street Day prägen und welche politischen Forderungen stärker in den Fokus rücken sollen, teilte der Verein mit.



Ideen können bis zum 8. November 2026 im Kommentarbereich unter dem entsprechenden Social-Media-Beitrag des Vereins, per Direktnachricht auf Instagram oder Facebook oder per E-Mail an eingereicht werden.



"Das Motto ist mehr als nur ein Slogan für uns", sagte Jasmin Gräwel, Sprecherin und Vorstandsmitglied des CSD Leipzig e.V. "Mit dem Motto bringen wir unsere Anliegen und Forderungen aus der queeren Community direkt in die Öffentlichkeit. Es kann Missstände benennen, Debatten anstoßen oder den Fokus auf eine ganz konkrete Forderung legen, die die queere Community hat."

Der Verein will alle Vorschläge sammeln und im offenen Plenum vorstellen. Dort soll über die besten Ideen diskutiert und anschließend abgestimmt werden. So könne die Community die inhaltliche Ausrichtung des CSD aktiv mitgestalten.



Der CSD Leipzig 2027 findet vom 9. bis 17. Juli statt. In diesem Jahr stand die Demonstration unter dem Motto "Keine Ruhe, kein Zurück  Queere Rechte Stück für Stück!". Der CSD Leipzig e.V. setzt sich seit mehr als 30 Jahren für die vollständige rechtliche Gleichstellung und gesellschaftliche Anerkennung queerer Menschen ein. (cw)

