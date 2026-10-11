Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?60024

Vorschläge erbeten

CSD Leipzig sucht Motto für 2027


Archivbild: Menschen beim CSD Leipzig 2016 (Bild: De Havilland / flickr)

Der CSD Leipzig sucht ein Motto für 2027 und ruft die queere Community dazu auf, Vorschläge einzureichen. Gefragt sei, welches Thema den Christopher Street Day prägen und welche politischen Forderungen stärker in den Fokus rücken sollen, teilte der Verein mit.

Ideen können bis zum 8. November 2026 im Kommentarbereich unter dem entsprechenden Social-Media-Beitrag des Vereins, per Direktnachricht auf Instagram oder Facebook oder per E-Mail an socialmedia@csd-leipzig.de eingereicht werden.

"Das Motto ist mehr als nur ein Slogan für uns", sagte Jasmin Gräwel, Sprecherin und Vorstandsmitglied des CSD Leipzig e.V. "Mit dem Motto bringen wir unsere Anliegen und Forderungen aus der queeren Community direkt in die Öffentlichkeit. Es kann Missstände benennen, Debatten anstoßen oder den Fokus auf eine ganz konkrete Forderung legen, die die queere Community hat."

- Werbung -
Video - Das Business-Reisegefühl mit Air France

Der Verein will alle Vorschläge sammeln und im offenen Plenum vorstellen. Dort soll über die besten Ideen diskutiert und anschließend abgestimmt werden. So könne die Community die inhaltliche Ausrichtung des CSD aktiv mitgestalten.

Der CSD Leipzig 2027 findet vom 9. bis 17. Juli statt. In diesem Jahr stand die Demonstration unter dem Motto "Keine Ruhe, kein Zurück  Queere Rechte Stück für Stück!". Der CSD Leipzig e.V. setzt sich seit mehr als 30 Jahren für die vollständige rechtliche Gleichstellung und gesellschaftliche Anerkennung queerer Menschen ein. (cw)

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Links zum Thema:
» Homepage CSD Leipzig

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Szene
19.10.26 | Leih­mutter­schaft
Der niederländische Regierungschef und sein Verlobter werden Väter
19.10.26 | Mannheim
"MEGA HALLOWEEN GAYWERK meets IRRENHOUSE" am 31. Oktober
13.10.26 | "Seit zehn Jahren bin ich in meiner Transition"
Trans Künstlerin Lily Lu bittet um Spenden für Geschlechts­anpassung
13.10.26 | Niedersachsen
Verein sucht Mitstreiter*­innen: Wer rettet den CSD Cloppenburg?
12.10.26 | "Muss dieses Kapitel nun schließen"
Dragqueen Katy Bähm macht Ehe-Aus öffentlich
11.10.26 | Keine anderen Bewerber
EuroPride 2029 findet in Dresden statt
-w-
Neu auf queer.de
Vorschläge erbeten
CSD Leipzig sucht Motto für 2027
Flucht aus Marokko
Asyl in Ceuta: 70 Prozent nennen Homosexualität als Grund
Bild des Tages
"Schmutzige" Kunst für 20 Euro
"Liebe das Ergebnis sehr"
Hunter Schafer spricht über geschlechts­angleichende OP
Leih­mutter­schaft
Der niederländische Regierungschef und sein Verlobter werden Väter
TV-Klassiker
Lanz lobt Kaulitz-Brüder vor "Wetten, dass..?"-Neustart
"Tagesspiegel"-Interview
Darum benutzt Felix Jaehn alle Pronomen
Justiz
"Kannibale von Rotenburg" bleibt vorerst in Haft