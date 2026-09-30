Republikaner machen "trans Hexen" für schlechte Umfrageergebnisse verantwortlich

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Im Vorfeld der US-Zwischenwahlen in zwei Wochen hat der republikanische Senator Ted Cruz (Texas) mit einer polarisierenden Aussage über queere Wähler*innen für Aufsehen gesorgt. Angesichts schlechter Umfragewerte für seine Partei griff Cruz während eines gemeinsamen Wahlkampfauftritts mit US-Senator Dan Sullivan in Fairbanks (US-Bundesstaat Alaska) auf transfeindliche Rhetorik zurück.



Auf die Frage in einem "Fox News"-Interview, warum sich die Republikaner in zahlreichen traditionell konservativen Staaten in Kopf-an-Kopf-Rennen befinden, räumte Cruz zunächst eine schwierige Ausgangslage für seine Partei ein. Der 55-Jährige führte den Umstand darauf zurück, dass die jeweilige Opposition bei Zwischenwahlen typischerweise motivierter zur Urne gehe. Wörtlich sagte er: "Das passiert oft bei Midterms, wo die Partei, die nicht an der Macht ist, meist verärgert ist. Und im Moment, wenn du eine linke transgender Hexe bist, hasst du Donald Trump und du wirst wählen gehen. Du bist voller Energie."

Hoffnung auf "gewöhnliche Amerikaner"

Er setze aber darauf, dass auch "gewöhnliche" Menschen wählen gehen werden: "Was, wenn einfach Amerikaner mit gesundem Menschenverstand wählen gehen, die keine Verrückten sind und weder Kommunismus noch Islamismus für eine gute Idee halten? Wenn reguläre, gewöhnliche Amerikaner wählen gehen, wird Dan Sullivan hier in Alaska wiedergewählt, und wir werden Senats- und Abgeordnetenhaussitze im ganzen Land gewinnen."



Ted Cruz: "Right now, if you are left-wing transgender witch, you hate Donald Trump" pic.twitter.com/ByuDN1QQOT Aaron Rupar (@atrupar) October 17, 2026 / atrupar

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Die Aussagen fügen sich in eine breitere Strategie der republikanischen Partei ein, die Abneigung gegenüber trans Personen als Thema zu nutzen (queer.de berichtete). Dabei kommt es immer wieder zu bizarren Tatsachenbehauptungen: Ende September erklärte etwa der republikanische Senator Tommy Tuberville in einer bizarren Parlamentsrede, dass trans Menschen mit einem Tierkostüm-Fetisch in der Flugindustrie arbeiteten und die Flugsicherheit gefährdeten (queer.de berichtete).

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Republikaner warnen immer wieder vor demokratischen Hexen

In der Republikanischen Partei kommen Warnungen vor "Hexen" immer wieder vor. Dabei ist dies meist nicht als Witz gemeint, denn im evangelikalen und pfingstkirchlichen Milieu  einer der treuesten Wählergruppen der Republikaner  wird die Welt oft tatsächlich als Schlachtfeld zwischen göttlichen und dämonischen Mächten gesehen. So warnte der Republikaner Hung Cao 2023 im Wahlkampf, dass unchristliche Hexen in Kalifornien ihr Unwesen trieben (queer.de berichtete). Dabei handelt es sich um keinen unbedeutenden Politiker: Erst im Frühjahr wurde er zum Marine-Staatssekretär in der Trump-Regierung ernannt (queer.de berichtete).



Im ländlichen Kansas warf der republikanische Gouverneurskandidat Ty Masterson zudem kürzlich seiner demokratischen Gegenkandidatin Cindy Holscher vor, offen Hexerei zu praktizieren: "Meine Gegnerin versteckt es nicht einmal mehr", behauptete er bei einem Wahlkampfauftritt. "Sie machen Hexenzauber auf TikTok, damit sie die Wahl gewinnt. Das ist dämonisches Zeug, das sie da treiben, direkt vor unseren Augen." Anlass war, dass Holschers 20-jährige Tochter ein virales TikTok-Video gepostet hatte, in dem sie scherzhaft mit den Armen wedelte und schrieb: "Ich spreche einen Zauberspruch, damit meine Mama Gouverneurin wird, aber sie ist so genervt von mir."



It wouldn't be spooky season without a GOP gubernatorial candidate accusing his opponent of witchcraft...



Ty Masterson, president of the Kansas State Senate, is running for governor against Sen. Cindy Holscher, a Democrat. At a recent church event in Wichita, he reflected on pic.twitter.com/aXkHLvzogD Mother Jones (@MotherJones) October 14, 2026 / MotherJones

Ted Cruz ist bereits seit 2013 US-Senator  und hat aus seiner Abneigung gegenüber queeren Menschen nie ein Geheimnis gemacht. So engagierte er sich verbissen für das Ehe-Verbot für gleichgeschlechtliche Paare oder behauptete bereits vor zehn Jahren, dass trans Menschen eine Gefahr für Kinder darstellten (queer.de berichtete).



Bei den Zwischenwahlen könnten die Republikaner laut Umfragen eine oder beide Kammern des US-Kongresses an die oppositionellen Demokraten verlieren. Präsident Donald Trump könnte dann mehr Widerstand aus der Legislative erwarten und viele seiner Pläne nicht umsetzen. (dk)