"Alles was zählt": Schwieriges Coming-out in der Kickbox-Szene



Nick (Raphael Kalkowski) spricht mit Papi (Bild: RTL)

Heute, 11:32h 2 Min.

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In den aktuellen Folgen der RTL-Daily "Alles was zählt" steht die Figur Nick Lippmann (Raphael Kalkowski) vor einem entscheidenden Schritt: Er outet sich gegenüber seinem Vater Dragan Petrovic (Florian Thunemann) als bisexuell und spricht erstmals über seine Gefühle für Luca Perez (Orlando Lenzen). Da Vater und Sohn in der Kickbox-Szene aktiv sind, in der Homophobie nach wie vor zum Alltag gehört, kostet das Gespräch Nick große Überwindung.



Während Nick am Ende von Folge 5057 (TV-Ausstrahlung am Dienstag) den Mut für sein Coming-out fasst, verläuft die unmittelbare Reaktion seines Vaters in Folge 5058 (Mittwoch) zunächst unglücklich. Dragan ist überrascht  auch weil Nick kurz zuvor noch mit einer Frau geflirtet hatte  und drückt sich auf der Suche nach den richtigen Worten missverständlich aus. Als Dragan nachfragt, ob Nick und Luca bereits ein Paar seien, glaubt Nick sogar, Erleichterung in der Stimme seines Vaters herauszuhören, dass dem nicht so ist. Enttäuscht bricht Nick das Gespräch ab.

Nach einem Rat von Isabelle Reichenbach (Ania Niedieck) erkennt Dragan seinen Fehler und sucht seinen Sohn erneut am Imbiss vor dem Steinkamp-Zentrum auf. Über einen ungewöhnlichen Alltagsvergleich mit ihren Pommes-Bestellungen  Mayo, Ketchup oder "Pommes Schranke" mit beidem  gelingt es ihm, das Eis zu brechen. Dragan stellt schließlich unmissverständlich klar, dass er voll hinter Nick steht und für ihn allein zählt, dass sein Sohn glücklich ist  unabhängig davon, wen er liebt.



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Die entsprechenden Episoden 5057 ("Liebesüberraschung für Papa") und 5058 ("Doktor Love") laufen am 20. und 21. Oktober jeweils um 19:05 Uhr bei RTL. Auf dem Streamingdienst RTL+ stehen zahlenden Kund*innen beide Folgen bereits vorab zum Abruf bereit.



Was wird aus Nick (re.) und Luca? (Bild: RTL / Julia Feldhagen)

Auch in den darauffolgenden Episoden spielt das Coming-out sowie Nicks und Lucas Beziehung eine Rolle spielen  Anfang November kommt dann noch ein schwulenfeindlicher Kickbox-Rivale hinzu. Das führt zu einem Showdown in der am 6. November ausgestrahlten Folge 5070 mit dem vielsagenden Titel "Provokante Lippen". (cw)