Nach Razzia in trans Gesundheitscenter: Queere Organisationen beklagen Diskriminierung



Ted Eytan / flickr) Queere Organisationen beklagen, dass trans Menschen nicht ausreichend versorgt werden  und nun kommen Repressionen hinzu (Bild:

Heute, 12:59h 3 Min.

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Nach der Razzia im trans Gesundheitszentrum Casa Kuà in Berlin-Kreuzberg fordern queere Organisationen einen besseren Zugang zu Medikamenten für geschlechtliche Minderheiten. Die Einrichtung war am Sonntagabend wegen Verdachts auf illegalen Handel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten von der Polizei durchsucht worden (queer.de berichtete).



Der Bundesverband Trans* (BVT*) kritisierte die Aktion in einer Pressemitteilung "aufs Schärfste". "Die Razzia ist ein alarmierendes Zeichen dafür, wie selbstorganisierte Gesundheitsversorgung kriminalisiert wird, während das reguläre Versorgungssystem trans* und nicht-binäre Menschen zunehmend im Stich lässt", erklärte Mari Günther, Fachreferentin für Beratungsarbeit und Gesundheitsversorgung beim BVT*.



Die Lage in der Gesundheitsversorgung von trans Menschen sei prekär. "Vielen trans und nicht-binären Personen ist es aktuell nicht möglich, eine Hormontherapie zu beginnen oder diese fortzuführen", so Günther. Gründe dafür seien die hohen Barrieren im Gesundheitswesen. "So sind nicht-binäre Personen pauschal von der Kostenübernahme einer Hormontherapie oder anderer geschlechtsangleichender Maßnahmen ausgeschlossen. Insbesondere trans* und nichtbinäre Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltstitel stehen oft vor unüberwindbaren Hürden und sind auf selbstorganisierte Netzwerke und Initiativen wie Casa Kuà angewiesen, um eine Hormontherapie durchzuführen."

LSVD+: "Wir warnen vor Repressionen"

Auch der queere Dachverband LSVD+ übte scharfe Kritik. "Selbstorganisierte Netzwerke und Initiativen sind oft der einzige Weg, notwendige Medikamente zu bekommen und sich in einem sicheren Raum auszutauschen. Die Casa Kuà ist ein solcher überlebenswichtiger Ort", erklärte LSVD+-Bundesvorstandsmitglied Alva Träbert. "Wir warnen vor Repressionen gegenüber diesen Schutzräumen. Unsere Solidarität gilt den Menschen, die aktuell unter prekärsten Bedingungen ihre eigene Gesundheitsversorgung organisieren müssen, unser Respekt und unsere Anerkennung denjenigen, die unter herausfordernden politischen Bedingungen die dafür notwendigen Räume offenhalten."



Der Verband fordere daher "einen flächendeckenden, niedrigschwelligen Zugang zu geschlechtsaffirmativen Gesundheitsleistungen sowie klare rechtliche Regelungen, die diesen Anspruch dauerhaft absichern". Trans* Menschen hätten schließlich ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung und eine verlässliche medizinische Versorgung. "Die Bundesregierung ist gefordert, dieses Systemversagen zu beheben, die Versorgunsglücken endlich zu schließen, geschlechtsaffirmierende Gesundheitsleistungen gesetzlich abzusichern und Diskriminierung im Gesundheitswesen konsequent abzubauen", forderte Träbert. "Inmitten des Kulturkampfes, der nicht nur in Deutschland auf dem Rücken von trans*, inter und nichtbinären Menschen ausgetragen wird, sollte der Fokus darauf liegen, worum es wirklich geht: Das Menschenrecht auf eine selbstbestimmte und würdevolle Gesundheitsversorgung."



Das Casa Kuà zeigte sich über die Razzia ebenfalls empört: "Dieser gewaltsame Übergriff auf unsere Räume richtet sich nicht nur gegen besonders marginalisierte und vulnerable transfeminine Communities, sondern ist auch Teil einer breiteren Welle der Repression gegen Frauen, queere Menschen, Migrantinnen, die Arbeiterinnenklasse und andere marginalisierte Gruppen", teilte das Zentrum nach der Polizeiaktion mit. (dk)

