Russischer Politiker: Psychopharmaka machen schwul



Witali Milonow befürchtet, dass pilleneinwerfende Männer ihn plötzlich attraktiv finden könnten (Bild: IMAGO / ZUMA Press)

Heute, 14:19h 2 Min.

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Der russische Duma-Abgeordnete Witali Milonow hat in einem Interview mit dem staatlichen Portal Gazeta.ru behauptet, die Einnahme von Antidepressiva könne Homosexualität, Alkoholismus und Suizid auslösen. Der für seine radikalen und queerfeindlichen Positionen bekannte Politiker kritisierte damit den in den letzten Jahren gestiegenen Verbrauch der Medikamente im Land.



Wörtlich sagte der 52-Jährige: "Die Leute haben sich den amerikanischen Dreck reingezogen und fressen alle möglichen Antidepressiva, und was passiert dann? Dann entstehen Selbstmord, Alkoholismus und Homosexualität." Er wolle daher erreichen, dass diese Medikamente weniger freizügig verschrieben werden.

Milonow für Queerfeindlichkeit berüchtigt

Milonow gehört der Regierungspartei Einiges Russland an und sitzt seit 2016 in der Staatsduma (queer.de berichtete). Er ist seit Jahren maßgeblich an der Verschärfung der russischen Gesetzgebung gegen queere Menschen beteiligt und war 2013 einer der Hauptinitiatoren des Gesetzes gegen sogenannte "Homo-Propaganda".



Immer wieder macht er mit queerfeindlichen Äußerungen von sich reden: Im Jahr 2021 schlug Milonow auf TikTok vor, schwule Menschen wie streunende Katzen zu behandeln. Er erklärte damals wörtlich: "Wie bekämpfen wir streunende Katzen? Wir sterilisieren sie. Und auch Schwule sollten sterilisiert werden." Er schlug auch vor, eine Art "Tierheim" für Schwule einzurichten.



Zudem bezeichnete er Homosexualität wiederholt als psychische Krankheit, die auch durch "europäische Werte" verursacht werde. Im Jahr 2014 sagte er zudem, Homosexualität sei ein "Stück Scheiße", das zwar nicht gefährlich sei, "aber ziemlich unangenehm auf der Straße zu sehen".

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Ukraine-Krieg verursacht psychische Notlage in Russland

Der Konsum von Antidepressiva ist seit dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine in Russland stark angestiegen. Die russischen Behörden behaupten zwar, der Anstieg habe mit dem Krieg nicht zu tun, sondern führen ihn auf eine verbesserte Diagnostik und zugänglichere Hilfsangebote zurück. Expert*innen widersprechen jedoch und sehen die viel höhere Nachfrage als direkte Folge der enormen gesellschaftlichen und psychischen Belastungen.



So würden Zehntausende Soldaten und deren Familien nach dem Kriegseinsatz psychologische Betreuung benötigen. Das schon vor dem Krieg nicht gerade als vorbildlich geltende russische Gesundheitssystem sei auf diesen sprunghaften Anstieg allerdings nicht vorbereitet worden, wodurch es zu vielen Engpässen kommen soll. (cw)