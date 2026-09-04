Neuer Rekord bei Buchverboten an US-Schulen



In US-Klassenzimmern dürfen immer weniger Bücher gelesen werden (Bild: victorsteep / pixabay

Heute, 15:38h 3 Min.

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Im Schuljahr 2025/2026 hat die Zensur an amerikanischen Schulen ein beispielloses Ausmaß erreicht. Laut dem gerade veröffentlichten Report "A Spotlight on School Book Bans" der Autor*innen-Organisation PEN America wurden im Berichtszeitraum fast 12.000 Buchverbote in öffentlichen Schulen verzeichnet. Dies markiert den höchsten Wert in einem einzelnen Schuljahr seit Beginn der offiziellen Erfassungen im Jahr 2021.



Mit insgesamt 7.370 betroffenen Einzeltiteln zeige sich eine massive Ausweitung der Zensurinfrastruktur, die die kreative Arbeit von über 4.000 Autor*innen, Illustrator*innen und Übersetzer*innen einschränke. Mehr als 4.500 der verbotenen Bücher tauchen zum ersten Mal im Index auf.



Zu den verbotenen Büchern gehören seit Jahren auch "Der Report der Magd" ("The Handmaid's Tale") von Margaret Atwood und "1984" von George Orwell  also zwei in der Zukunft angesiedelte Bücher, die unter anderem von Bücherverboten in restriktiven Regimen erzählen.

Themen wie Rassismus oder Queersein an US-Schulen oft nicht geduldet

Obwohl Verbote alle Textarten betreffen, bilden Jugendliteratur und Belletristik den Schwerpunkt der Zensur. Wie der Report betont, trifft diese Entwicklung marginalisierte Stimmen gezielt, darunter auch sexuelle und geschlechtliche Minderheiten: "Die Bemühungen zur Säuberung von Schulen von Geschichten betrifft überproportional Bücher über ethnische Herkunft und Rassismus, LGBTQ+-Menschen oder -Figuren, farbige Menschen oder Figuren sowie Sex."



Die geographische Verteilung zeigt, dass die allermeisten Verbote aus nur zwei Bundesstaaten stammen: Texas und Florida. Beide Staaten haben extrem konservative Regierungen, die insbesondere die Thematisierung von Rassismus und Queersein als Problem einstufen  und damit auch gerne Bücher wie "Die Farbe Lila" von Alice Walker verbieten, die beiden Themen behandeln. Florida führte beispielsweise 2022 das sogenannte "Don't say gay"-Gesetz ein (queer.de berichtete). Dieses verbietet die Behandlung von Büchern im Unterricht, die queere Menschen erwähnen (queer.de berichtete).

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Künstliche Intelligenz beschleunigt Zensur

Der Bericht von PEN America dokumentiert zudem zwei neue Trends, die die Zensur beschleunigen: Schulverwaltungen und Distrikte greifen zunehmend auf generative KI-Systeme und Chatbots zurück, um Bücher automatisiert auf angebliche Regelverstöße zu prüfen. Laut PEN-America-Analysen empfehlen diese Tools Bücher häufig deshalb für ein Verbot, weil sie bereits in anderen Distrikten zensiert wurden  es handelt sich also um einen sich selbst verstärkenden Schneeballeffekt.



Zudem geraten visuelle Medien verstärkt ins Visier. Hierbei wird gezielt die Praxis des "context stripping" (Herauslösen aus dem Zusammenhang) angewandt. Es werden also einzelne Bilder mit sexuellen, gewalttätigen oder geschlechtsbezogenen Motiven aus dem Gesamtkontext gerissen, um sie als angeblich obszön einzustufen. Prominente Manga-Reihen werden dadurch oft als komplette Serien gesperrt.



"Buchverbote behindern die Freiheit zu lesen"



PEN America warnt vor den weitreichenden gesellschaftlichen Konsequenzen dieser Entwicklung. Diese hätten über die Schule hinaus gesellschaftliche Auswirkungen und würden demokratische Grundrechte untergraben: "Schulbibliotheken stellen Wissen und Ideen zur Verfügung, sorgen dafür, dass Bücher für alle unabhängig von persönlichen oder politischen Ideologien zugänglich bleiben, und öffnen Zugänge zu Geschichten, die informieren, herausfordern und den Lesern die Realitäten der Welt widerspiegeln. Buchverbote behindern die Freiheit zu lesen und schneiden Schülern den Zugang zu einer Vielfalt von Ansichten, Stimmen, Perspektiven und Literatur ab, die sie zu erleben verdienen."



Kritik an der neuen US-Lust am Verbot gibt es auch aus Deutschland. Der Bundestagsabgeordnete und frühere Queerbeauftragte Sven Lehmann (Grüne) erklärte auf Facebook zu dem PEN-America-Bericht über den amerikanischen Kreuzzug gegen unliebsame Bücher: "Das ist kein Jugendschutz, sondern ein Kulturkampf. Wer Ängste schürt, um Bücher über Rassismus, Rechte von Frauen und queere Menschen aus Klassenzimmern zu entfernen, will bestimmen, welche Geschichten erzählt werden dürfen. Es geht diesen autoritären Kräften nicht um Jugendschutz, es geht um Kontrolle und Macht über Erzählungen." (dk)

