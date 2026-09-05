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Hape Kerkeling hielt die Festrede bei der Preisverleihung (Bild: WDR / Florianfilm GmbH)

Der schwule Komiker Hape Kerkeling hat die Menschen zu mehr Hoffnung, Mut und Optimismus aufgerufen. Eine starke Gesellschaft beuge sich nicht der Angst. Sie habe "Hoffnung, sie sieht in der Vielfalt eine Stärke, sie schützt die Schwachen. Sie sät unermüdlich Zuversicht und geht mutig voran", sagte Kerkeling bei der Verleihung des Talisman-Preises in der Paulskirche in Frankfurt am Main.

Rechtspopulisten versuchten, an die Macht zu kommen. Sie greifen nach den Worten von Kerkeling auf "Gossenjargon" zurück. "An diesen Ton dürfen wir uns niemals gewöhnen", sagte der 61-Jährige. So habe Faschismus angefangen. "Der Hass hatte in unserer Geschichte einen Platz, und genau deshalb darf er in unserer Zukunft keinen mehr haben." Wer damals gesagt habe, es werde schon nicht so schlimm, der habe sich tödlich geirrt, sagte Kerkeling. "Wer heute sagt, es ist eh alles verloren, der irrt genauso."

Kerkeling appelliert an die Bürger*­innen: "Bleiben Sie mutig und lassen Sie uns dafür sorgen, dass Geschichte sich nicht wiederholt und es nicht so schlimm wird." Zuletzt machte Kerkeling Schlagzeilen, weil sich Menschen in einer Petition für ihn als Bundespräsidenten ausgesprochen haben.

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In diesem Jahr zeichnet die Deutschlandstiftung Integration (DSI) fünf Persönlichkeiten aus der Kommunalpolitik mit dem Talisman-Preis aus. Sie werden für ihr gesellschaftliches Engagement geehrt. Die Preisträger*innen sind:

● Henriette Reker, ehemalige Oberbürgermeisterin von Köln,
● Yannick Bares, Ortsbürgermeister von Rhaunen in Rheinland-Pfalz,
● Maria Helmis-Arend, Bürgermeisterin der Stadt Köln,
● Onyeka Oshionwu, gewählte Oberbürgermeisterin der Stadt Göttingen in Niedersachsen, die ihr Amt am 1. November 2026 antritt,
● Stephanie Rikl, Bürgermeisterin in Ostritz in Sachsen. (dpa/cw)

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