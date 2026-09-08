Ceuta: Generalverdacht ist keine Antwort

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Heute, 03:29h 5 Min.

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Rund 70 Prozent der zuletzt in Ceuta eingetroffenen marokkanischen Asylsuchenden sollen als Fluchtgrund ihre sexuelle Orientierung angegeben haben. Lediglich fünf entsprechende Schutzanträge seien bislang bewilligt worden (queer.de berichtete).



Diese Zahlen, die die spanische Zeitung "ABC" unter Berufung auf Polizeikreise nennt, werfen eine heikle Frage auf: Wie ernst nimmt Europa den Schutz jener Menschen, die ihre sexuelle Identität in ihrer Heimat nicht ohne Angst leben können? In Marokko sind gleich­geschlechtliche sexuelle Handlungen nach Artikel 489 des Strafgesetzbuchs strafbar. Es drohen Haftstrafen von sechs Monaten bis zu drei Jahren. Festnahmen, öffentliche Gerichtsverfahren und Verurteilungen sind dokumentiert. Wer homo­sexuell ist, muss nicht bereits im Gefängnis gesessen haben, um bedroht zu sein. Die Angst vor Entdeckung, gesellschaftlicher Ächtung, Erpressung und staatlicher Verfolgung kann ebenso zermürben wie eine bereits erlittene Strafe.



Natürlich begründet nicht jede Angabe einer sexuellen Orientierung automatisch einen Anspruch auf Asyl. Aber die Behörden müssen jeden Fall individuell prüfen. Denn die bloße Häufigkeit eines bestimmten Fluchtgrundes ist kein Beweis für dessen Unglaubwürdigkeit. Und eine hohe Ablehnungsquote beantwortet noch nicht die Frage, ob die Verfahren den Schutzbedürftigen tatsächlich gerecht werden. Die entscheidende Frage ist also nicht, ob Menschen wissen, welche Fluchtgründe im Asylverfahren rechtlich anerkannt werden. Sie lautet, ob Europa bereit ist, Menschenrechte auch dann zu verteidigen, wenn deren Schutz politische Schwierigkeiten verursacht.

Ein Zaun und ein europäisches Versprechen

In Ceuta beginnt Europa  mit einem Widerspruch. Die spanische Exklave liegt auf afrikanischem Boden und gehört doch zur Europäischen Union. Hinter Grenzanlagen und bewachten Übergängen gilt europäisches Recht. Direkt dahinter, auf der anderen Seite des Zauns, gilt marokkanisches Recht  auch jenes, das gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen unter Strafe stellt. Dazwischen liegen nicht nur Zaun und Grenzkontrollen. Dazwischen liegt die Frage, wie viel ein europäisches Versprechen wert ist, wenn ein Mensch es tatsächlich in Anspruch nehmen will.



Ceuta ist mehr als eine spanische Grenzstadt. Die Exklave ist ein Prüfstein für die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union. Hier trifft der Anspruch auf Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit auf eine Migrationspolitik, deren erklärtes Ziel auch darin besteht, den Zugang zum europäischen Schutzraum zu begrenzen. Der Widerspruch ist unübersehbar: Die EU-Staaten schützen, wenn auch unterschiedlich konsequent, die Rechte sexueller Minderheiten und erklären den Kampf gegen Diskriminierung zu einem Bestandteil ihrer politischen Identität. Doch was bedeuten diese Grundsätze für Menschen aus Marokko, die ihre Heimat verlassen, weil sie dort ihre Sexualität nicht ohne Angst leben können?



Zweifel ja, Generalverdacht nein



Die berichteten Zahlen verlangen eine sorgfältige Betrachtung. Polizeikreise vermuten, dass sich unter den Geflüchteten herumspricht, welche Angaben die Chancen auf Schutz erhöhen könnten. Auch eine entsprechende Beratung durch Hilfsorganisationen halten die von "ABC" zitierten Polizeikreise für möglich. Belege für einen systematischen Missbrauch gebe es laut dem Bericht jedoch nicht. Diese Unterscheidung ist entscheidend. Ein Rechtsstaat muss prüfen, ob ein Schutzanspruch besteht. Er darf aber nicht aus der Vermutung eines möglichen Missbrauchs einen Generalverdacht gegen eine ganze Gruppe ableiten. Gerade bei der Verfolgung wegen sexueller Orientierung sind Beweise häufig schwer zu erbringen. Wer seine Identität aus Angst vor Entdeckung verborgen halten musste, verfügt womöglich weder über Zeugenaussagen noch über amtliche Dokumente, die eine Verfolgung belegen.



Die individuelle Prüfung darf deshalb weder zur bloßen Formalität noch zum Instrument pauschaler Zurückweisung werden. Sie muss die persönliche Lebensgeschichte, die Glaubwürdigkeit der Schilderung und die tatsächliche Lage im Herkunftsland berücksichtigen. Ein früherer Angriff oder eine bereits erfolgte Festnahme ist nicht zwingend erforderlich, wenn eine begründete Gefahr künftiger Verfolgung besteht. Die Rechtslage in Marokko ist dabei ein zentraler Maßstab.

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Die Verantwortung, die Europa nicht abschieben kann

Die Europäische Union kann ihre Außengrenzen sichern. Sie kann Verfahren organisieren, Identitäten prüfen und unbegründete Anträge ablehnen. Was sie nicht darf, ist, ihre Verantwortung für die Menschenrechte an der Grenze enden zu lassen. Spanien trägt die unmittelbare Verantwortung für die Behandlung der Menschen, die sein Hoheitsgebiet erreichen. Die europäische Verantwortung reicht darüber hinaus: Die EU gestaltet die gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik, setzt rechtliche Rahmenbedingungen und muss dafür einstehen, dass Grenzschutz und Grundrechtsschutz keine gegensätzlichen Ziele werden.



Menschen, die nach Ceuta gelangen, sind keine abstrakte Zahl in einer migrationspolitischen Debatte. Sie haben unterschiedliche Lebensgeschichten und Motive. Manche fliehen vor wirtschaftlicher Not, andere vor konkreter Verfolgung, viele aus mehreren Gründen zugleich. Wirtschaftliche Hoffnung macht eine Verfolgung nicht unwirklich. Und wer aus Not aufbricht, verliert dadurch nicht seinen Anspruch auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Europas Verantwortung beginnt deshalb nicht erst mit der Bewilligung eines Asylantrags. Sie beginnt mit der menschenwürdigen Unterbringung, dem Schutz vor Gewalt, einem fairen Verfahren und der Verpflichtung, niemanden in eine Situation zurückzuschicken, in der Verfolgung droht.



Ceuta konfrontiert die Europäische Union mit einer unbequemen Wahrheit: Eine Außengrenze kann gesichert werden. Verantwortung aber kann nicht einfach auf die andere Seite verlagert werden. Ein Grenzzaun mag markieren, wo die Europäische Union beginnt. Darüber entscheiden, wo ihre Menschlichkeit endet, darf er nicht.