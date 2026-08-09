"Riesiges Geschenk": No Angels gehen 2027 auf erste Weihnachtstour

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Die No Angels gehen in der Adventszeit 2027 auf große Konzertreise. Unter dem Titel "Christmas In Your Eyes  Live 2027" spielen Lucy Diakovska (50), Sandy Mölling (45), Nadja Benaissa (44) und Jessica Wahls (49) zwischen dem 2. und 20. Dezember 13 Shows, wie der Veranstalter Semmel Concerts mitgeteilt hat. Den Auftakt macht die Band in Kiel, den Abschluss bildet Freiburg. Für die vier einst bei "Popstars" gecasteten Sängerinnen ist es die erste Weihnachtstournee ihrer Karriere.

"Wie verrückt ist das bitte?"

Einen Vorgeschmack gibt es bereits in diesem Jahr: Am 18. Dezember 2026 lädt die Band zu "It's Christmas" in die Uber Eats Music Hall in Berlin. Die Tickets dafür sind bereits seit einigen Tagen weg. "Dass unser Weihnachtskonzert in Berlin schon ausverkauft ist, macht uns gerade einfach nur happy!", betonte die Girlsgroup noch einmal am Dienstag in einem Instagram-Beitrag, in dem die Sängerinnen ihre Tour für Ende 2027 ankündigten.



"Weihnachten hat für uns alle einen ganz besonderen Zauber, und dass wir das jetzt auch musikalisch mit euch feiern dürfen, ist einfach wunderschön", heißt es in dem Posting weiter. "Als wir unser Weihnachtsalbum 'It's Christmas' aufgenommen haben, hätten wir uns kaum vorstellen können, was daraus alles entstehen würde. Und jetzt gehen wir 2027 tatsächlich zum ersten Mal gemeinsam auf große Christmas-Tour! Wie verrückt ist das bitte?"

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Die größten Hits und Weihnachtssongs

Die Sängerinnen beteuern ihren Fans, "so viel Lust" zu haben, gemeinsam zu feiern, "unsere größten Hits und natürlich die Songs unseres Weihnachtsalbums zu singen, zu lachen und gemeinsam eine richtig tolle Zeit zu haben". Dass sie auch nach ihrer mehr als 25-jährigen immer noch "solche neuen Kapitel" mit den Fans erleben dürften, sei "einfach ein riesiges Geschenk".



Auf der Setlist stehen während der Christmas-Tour zwei Welten: Da sind zum einen die Hits wie "Daylight In Your Eyes", "There Must Be An Angel" und "Something About Us". Zum anderen bringen die No Angels die Stücke ihres Weihnachtsalbums "It's Christmas" mit, das 2025 erschienen ist.



Der Vorverkauf beginnt bereits an diesem Mittwoch, 21. Oktober, um 11 Uhr auf eventim.de.



Interessierte können sich die No Angels auch nach Hause holen: In der ARD Mediathek ist die Dokumentation "No Angels  Das sind wir!" abrufbar (queer.de berichtete). Sie zeichnet den Weg der Band nach, vom Durchbruch über persönliche Krisen bis hin zu Neuanfängen. (spot/cw)