Ein Zungenkuss zweier Männer macht noch keine queere Komödie

Von Axel Winter

Heute, 06:33h 4 Min.

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Sieben Jahre nach "Das perfekte Geheimnis" ist die Clique zurück. Der erste Teil lockte 2019 mehr als fünf Millionen Menschen in die Kinos, nun erzählt Regisseur Bora Dagtekin die Geschichte mit demselben Ensemble weiter. "Der perfekte Urlaub" startet am 22. Oktober. Bei der Weltpremiere in München fiel der Applaus verhalten aus. Nach dem Film lässt sich ahnen, warum.



Im Mittelpunkt steht aus queerer Sicht Pepe, der Mathelehrer, den Florian David Fitz spielt. Er hat sich als schwul geoutet, und seine Freunde wollen ihm nun beim Ausleben helfen. Leo (Elyas M'Barek) reist mit ihm nach Mallorca, um mit ihm die praktischen Aspekte des Coming-outs durchzugehen. Von der Reise wissen die anderen nichts. Doch weil Dagtekin die Zufälle kräftig überstrapaziert, steht bald die gesamte Gruppe auf der Insel, und das Beziehungsgeflecht aus Lügen, Affären und Misstrauen setzt sich fort. Schon diese Konstruktion zeigt, wohin die Perspektive des Films zielt: Das öffentliche Coming-out ist in erster Linie ein Projekt der heterosexuellen Freunde.

Heteros in Regenbogen-Badehosen



Poster zum Film: "Der perfekte Urlaub" startet am 22. Oktober 2026 bundesweit im Kino

Entsprechend sieht es aus, wenn es ernst wird. Auf der queeren Strandparty tauchen die Freunde in engen Regenbogen-Badehosen auf, dazu gibt es Sprüche, die man aus Mainstream-Komödien seit Jahrzehnten kennt. Die Gags gehen natürlich auf Kosten der queeren Figur. Eine ironische Brechung ist zwar erkennbar gewollt, bleibt aber so schwach, dass vor allem die Klischees hängen bleiben.



Fitz selbst verteidigt den Ansatz: Seine Figur sei "mit diesen Freunden aufgewachsen und er liebt die, hat aber immer das Gefühl gehabt, er gehöre nicht so richtig dazu", sagt er laut "Bayerischem Rundfunk". Nun verlangten die Freunde von ihm, "dass er alles machen soll, was sie sich unter 'schwul' vorstellen". Und Pepe sage: "Sorry, das bin ich aber halt auch nicht." Das ist ein guter Gedanke  auf der Leinwand wird er jedoch nicht umgesetzt.

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Schwuler Zungenkuss in Großaufnahme

Dass der Film sich für mutig hält, zeigt der Kuss zwischen Leo und Pepe, den die beiden für ein Instagram-Selfie auf der Party austauschen. Mit Zunge, in Großaufnahme. 2026 ist das in einer Mainstream-Komödie kein Tabubruch mehr, der Film inszeniert es aber so.



M'Barek, der mit Fitz vor der Kamera stand, sieht die Szene nüchtern: Kuss-Szenen seien immer absurde Situationen, sagt er im Interview mit dem "Merkur". "Was vor der Kamera stattfindet, ist am Ende einfach der Job." Ein Intimitätskoordinator war nach seinen Angaben nicht am Set. Auch den Körper stellt der Film aus: Für die Badehosenszenen habe er trainiert, sagt M'Barek, und das passe zu seiner Rolle: "Leo ist ein bisschen selbstverliebt, eitel und legt Wert auf sein Äußeres."



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Sichtbarkeit allein reicht nicht



Der Rest ist Dagtekin-Routine. Das Clubhotel am Ballermann, in das die Münchner Mittelklasse umziehen muss, liefert einige Running Gags rund um die Animationsprogramme. Daneben bleiben Figuren und Konflikte oberflächlich, trotz des prominenten Ensembles. Jede Figur wird verletzt oder verletzt andere, und mehr als einmal vorgeführt.



Für queere Zuschauende ist die Komödie eine besonders große Enttäuschung: Sichtbarkeit allein reicht nicht. Der schwule Pepe taucht in einem der meistbeachteten deutschen Kinoensembles auf, wird aber vor allem zum Anlass für Klamauk. "Der perfekte Urlaub" will angeblich die Vorurteile der Freunde entlarven. Weil er sie in knapp zwei Stunden aber selbst ausspielt, bestätigt er sie am Ende eher, als dass er sie widerlegt.

Infos zum Film



Der perfekte Urlaub. Komödie. Deutschland 2026. Regie: Bora Dagtekin. Cast: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring, Diana Amft, Emily Kusche, David Korbmann, Paul Ahrens, Maria Dragus, Inez Bjørg David, Daniel Zillmann, Caroline Frier, Jan van Weyde. Laufzeit: 117 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 12. Verleih: Constantin Film. Kinostart: 22. Oktober 2026