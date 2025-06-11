Stolperstein-Initiative feiert 20 Jahre Biografienforschung

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Symbolbild (Bild: Hans / pixabay)

Die Hamburger Stolperstein-Initiative erforscht seit 20 Jahren die Lebensgeschichten von Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Ihr Anliegen: Einem Namen soll wieder eine Biografie zugeordnet werden.

Eine Arbeitsgruppe aus Historiker*­innen veröffentlicht die Biografien online und in Büchern. In Gehwege eingelassene Steine vor den ehemaligen Wohnhäusern der Verfolgten machen auf deren Schicksale aufmerksam. Nun feiert die Initiative das 20-jährige Bestehen ihrer Biografienforschung mit einer öffentlichen und kostenlosen Veranstaltung. In der Kunstklinik in Hamburg-Eppendorf werden am heutigen Mittwochabend die Arbeit des Stolperstein-Vereins, die Anfänge der Biografienforschung und neue Lebensgeschichten vorgestellt.

Initiiert wurde die Biografienforschung von Rita Bake, damals stellvertretende Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, und Beate Meyer, damals wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Gemeinsam mit interessierten Laienforscher*­innen und weiteren Historiker*innn hat die Initiative nach eigenen Angaben bis heute rund 5.500 Biografien erarbeitet.

2002 wurde demnach der erste Stolperstein in Hamburg verlegt. Mittlerweile sei die Zahl der Stolpersteine auf rund 7.500 gestiegen.

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Kunstsammler Peter Hess hatte die Stolpersteine nach Hamburg geholt. 2001 war er auf das Erinnerungsprojekt des Künstlers Gunter Demnig aufmerksam geworden. "Mir war sofort klar: Wenn irgendwann mal tausende dieser Steine vor den Häusern der Opfer liegen würden, würde kein Mensch mehr sagen können, dass diese ermordeten Menschen hier nicht gewohnt haben."

In die Messingplatten der Stolpersteine sind die Lebensdaten der vom Nationalsozialismus Verfolgten eingraviert. Sie werden vor den Wohnhäusern verlegt, in denen die Opfer zuletzt freiwillig lebten. Auch für Holocaust-Überlebende werden Stolpersteine zum Gedenken verlegt, heißt es auf der Webseite der Stolperstein-Stiftung.

Zuletzt hatte ein Beschluss des Stadtrats im sächsischen Heidenau bundesweit für Empörung gesorgt, mit dem die Verlegung der Steine künftig unterbunden werden soll. Der Antrag wurde mit den Stimmen von AfD und CDU angenommen (queer.de berichtete). (cw/dpa)

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