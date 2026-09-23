"Wetten, dass..?" mit Bill und Tom Kaulitz bricht ersten Rekord

Heute, 09:39h 3 Min.

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Innerhalb von nur zwei Stunden haben sich 78.000 Menschen für das Ticket-Losverfahren der nächsten "Wetten, dass..?"-Ausgabe registriert. So viele wie nie zuvor, wie das ZDF bei Instagram mitteilt. Für den Sender ist klar, wem der Rekord zu verdanken ist: den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz (37), die die Kultshow am 5. Dezember um 20:15 Uhr live aus Halle (Saale) moderieren.



Wer noch dabei sein will, kann sich bis Freitag (23. Oktober), 10 Uhr, für die Verlosung anmelden. Es ist die erste Ausgabe von "Wetten, dass..?" seit drei Jahren.



"Jetzt müssen wir es ja echt machen"



Bei den Zwillingen jagt derzeit ein Termin den nächsten. Gerade erst ist ihr Album "Encore" (Amazon-Affiliate-Link ) erschienen, Ende Oktober startet ihre Tour. Was bei der Ankündigung der Moderation noch weit weg gewirkt habe, werde nun konkret, sagte Bill beim Pressetag der Show: "Jetzt müssen wir es ja echt machen." Und weiter: "Da bin ich schon echt aufgeregt langsam."



Tom sieht die vollen Wochen eher als Vorteil, wie er erklärte. Die vielen Konzerte seien das perfekte Training: "Wir haben irgendwie 18, 19 Shows und dann kommt 'Wetten, dass..?'. Das heißt, auf Publikum sind wir schon mal vorbereitet."

Bill gibt bei Travis Kelce nicht auf

Die ZDF-Redaktion binde die Brüder nach eigenen Angaben komplett in den Kreativprozess ein. "Wir sitzen regelmäßig alle zusammen, besprechen unsere Wunschgäste oder auch Gäste, die wir nicht so gerne hätten", erzählte Bill. Um Stars zu überzeugen, greifen die beiden auch zum privaten Handy: "Bei manchen Gästen haben wir uns so festgebissen, weil wir die so gerne haben wollen, dass wir wirklich auch privat das Telefon rausholen und die bis zum Ende nerven, dass die uns besuchen kommen."



Nicht immer mit Erfolg. Travis Kelce komme nicht, so Tom. Bill schob jedoch hinterher, er habe noch nicht aufgegeben.

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"Teleprompter funktioniert gar nicht"

Den anwesenden Hollywoodstars wollen die Kaulitz-Brüder vor allem Fragen stellen, die sonst keiner stellt. Ansonsten setzen sie auf Leichtigkeit und Selbstironie. "Es muss natürlich auch ein bisschen spontan sein bei uns, weil wir können uns auch nicht gut Texte merken. Und Bill kann ganz schlecht lesen, das heißt, Teleprompter funktioniert gar nicht", scherzte Tom.



In einige Wettkandidat*innen habe sich Bill nach eigenen Worten schon verliebt. Die Bewerbungsvideos seien "total sweet". Tom fasste den Stand der Planung zusammen: "Es klingt alles ganz fantastisch."



Leberwurst-Schnittchen und Pyjama



Mit der Show verbinden die Brüder Fernsehabende aus ihrer Kindheit, konkret "kleine Leberwurst-Schnittchen und den Pyjama vorm Fernseher", sagte Tom. Besonders bewegt habe sie ihre Mutter, die "Wetten, dass..?" schon als kleines Mädchen mit ihrer eigenen Großmutter geschaut habe. Dass ihre Kinder die Show einmal moderieren würden, hätte sie sich nie träumen lassen. "In dem Moment ist mir klar geworden, wie verrückt das für unsere Familie eigentlich ist", so Bill. (spot/cw)