"Starfleet Academy": Mehr queere Romantik in der finalen Staffel

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In der zweiten und abschließenden Staffel von "Star Trek: Starfleet Academy" wird die Liebesgeschichte um den klingonischen Kadetten Jay-Den Kraag weiter vertieft. Das bestätigte Darsteller Karim Diané am Rande der New Yorker Premiere des Dokumentarfilms "The 60-Year Mission" in einem Interview mit dem US-Fanportal TrekMovie.com.



Diané verkörpert in der Paramount+-Serie den ersten explizit schwulen Klingonen des Franchise (queer.de berichtete). In der Auftakstaffel war Jay-Den mit Kyle Djokovic (gespielt von Dale Whibley) zusammen, einem Studenten des konkurrierenden War College. Mit ihm tanzte und flirtete Jay-Den an der Akademie-Bar, ging eine Beziehung ein und plante einen gemeinsamen Urlaub. Zudem knisterte es emotional zwischen Jay-Den und seinem khionischen Mitkadetten Darem Reymi (George Hawkins).



Angesprochen auf die inhaltliche Ausrichtung der kommenden Episoden kündigte der 24-Jährige an, dass die queeren Elemente keineswegs reduziert werden: "Wer sich über schwule Elemente in der ersten Staffel gefreut hat: Baby! Wer sich über schwule Elemente in der ersten Staffel geärgert hat: Stellt euch darauf ein, richtig wütend zu werden." Details zur Geschichte nannte er nicht.

Fokus auf das Handwerk statt auf Online-Debatten

Auf die historische Bedeutung seiner Rolle und den damit einhergehenden Erwartungsdruck angesprochen, erklärte der Schauspieler, dieses Gewicht im Drehalltag bewusst auszublenden. Vor allem die körperliche Beanspruchung durch die Produktion habe seine volle Aufmerksamkeit gefordert: "Diese Erfahrung war für mich persönlich wie ein Bootcamp. Die Prothesen, fünf Stunden täglich, 20 Stunden am Tag drehen, 100-Stunden-Wochen Ich habe gearbeitet, wissen Sie? Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, mich in mein Handwerk zu vertiefen, um mir Gedanken darüber zu machen, was der Rest der Welt über schwule Menschen oder schwule Figuren denkt."



Die polarisierenden Reaktionen in den sozialen Medien nehme er zur Kenntnis, messe ihnen für seine eigene schauspielerische Arbeit jedoch keine steuernde Funktion bei: "Es gab im Netz auf beiden Seiten viel Gerede, und ehrlich gesagt landet das für mich alles im selben Topf. Ich mache einfach mein Ding, und ob jemand daraus Inspiration schöpft  oder eben nicht -, geht mich ehrlich gesagt nichts an."

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Diané betont Bedeutung von Vielfalt

Gefragt nach seiner Botschaft an künftige Kreativteams des "Star Trek"-Universums, betonte Diané die Notwendigkeit authentischer und sichtbarer Vielfalt: "Bezieht Menschen ein, das ist das Einzige, was ich mir für die Zukunft von 'Star Trek' erhoffe. Bezieht echte Menschen ein. Menschen sehen so unterschiedlich aus. Ich sehe ganz anders aus als Sie, ich unterscheide mich von Ihnen, und Sie unterscheiden sich von mir. Ich hoffe, dass wir uns beide weiterhin selbst sehen können, wenn wir diese Serie schauen."



Zu Spekulationen, ablehnende Fan-Reaktionen könnten zum vorzeitigen Ende der Serie nach zwei Staffeln beigetragen haben, äußerte sich Diané zurückhaltend. Es gebe "mehrere Faktoren", die sich nicht auf einen einzigen Grund reduzieren ließen. Während Co-Darsteller Robert Picardo das Serienende scharf kritisierte und davon sprach, die Produktion sei "im Keim" erstickt worden, zog Diané eine positive persönliche Bilanz: Zwei ganze Episoden seien quasi eigene "Mini-Filme" für seine Figur gewesen, und er halte die zweite Staffel für "noch besser als die erste".



Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel wurden bereits im Frühjahr dieses Jahres im kanadischen Toronto abgeschlossen. Die Veröffentlichung bei Paramount+ ist für März 2027 angesetzt. (cw)