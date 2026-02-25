Flávio Bolsonaro: Sohn von Brasiliens Ex-Präsident strebt an die Macht

Von Fran Blandy, AFP

Heute, 13:44h 5 Min.

Heute, 13:44h 5 Min.

Flávio Bolsonaro ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten  und wie sein Vater Jair Bolsonaro könnte auch er Präsident des größten südamerikanischen Landes werden. Die erste Runde der brasilianischen Präsidentschaftswahl hat der rechtspopulistische Senator Flávio Bolsonaro überraschend gegen den linksgerichteten Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva gewonnen (queer.de berichtete). Sein Vorsprung war mit zwei Prozentpunkten allerdings sehr knapp  der Ausgang der Stichwahl am Sonntag ist damit offen.



Flávio Bolsonaro, ältester Sohn des wegen eines Putschversuchs gegen Lula zu 27-jähriger Haft verurteilten Jair Bolsonaro, hatte in der ersten Wahlrunde Anfang Oktober besser abgeschnitten als erwartet. Statt direkt im Amt bestätigt zu werden, landete Lula mit 45 Prozent der Stimmen zwei Prozentpunkte hinter ihm.



Bolsonaro junior hat einen steilen politischen Aufstieg hinter sich. Bis sein Vater ihn aus der Haft heraus zu seinem politischen Erben ernannte, war er im Land eher unbekannt. Der 45-Jährige tritt bei weitem nicht so angriffslustig und temperamentvoll auf wie der Ex-Präsident. Trotzdem gelang es ihm, die politische Basis seines Vaters auf seine Seite zu ziehen.



Zuletzt drehte der Politikerspross zudem auf: In einem TV-Duell mit Lula lief er angriffslustig hinter dem 80-jährigen Amtsinhaber auf und ab, schüttelte über dessen Aussagen demonstrativ den Kopf und lachte höhnisch. Außerdem zeigte Bolsonaro immer wieder seine Handfläche, auf der das Wort "korrupt" geschrieben stand.

Beide Kandidaten wollen Kandidatur des anderen annullieren lassen

Nun hat Bolsonaro auch noch beantragt, Lulas Präsidentschaftskandidatur annullieren zu lassen  wegen "Machtmissbrauchs" und angeblich illegaler Propaganda bei der umfänglichen Verbreitung von Regierungsbeiträgen während des Wahlkampfs bei Whatsapp. Er reagierte damit auf die Ankündigung von Lulas Wahlkampfteam, vor dem Obersten Wahlgericht eine Annullierung von Bolsonaros Kandidatur zu beantragen. Das Lula-Lager wirft Meta, dem Mutterkonzern von Facebook, Instagram und Whatsapp, vor, den Wahlkampf zu Bolsonaros Gunsten manipuliert zu haben.



In jedem Fall steht eine einflussreiche Familie hinter Flávio Bolsonaro. Auch seine Brüder und seine Stiefmutter sitzen jeweils in einer der brasilianischen Parlamentskammern. Auf ihre Stimmen wird sich Flávio Bolsonaro verlassen können, wenn er wie angekündigt im Falle seines Wahlsiegs eine Amnestie für seinen Vater durchsetzen will.

- Werbung -



Sohn ist queerfeindlich wie sein Vater  aber verpackt es netter

Jair Bolsonaro hatte 2018 als Außenseiter die Präsidentschaftswahl gewonnen. Seine Hasstiraden gegen politische Gegner und seine frauenfeindlichen und homophoben Ausfälle brachten ihm den Spitznamen "Trump der Tropen" ein. 2022 unterlag er knapp gegen Lula, Tausende seiner Anhänger*innen stürmten daraufhin das Regierungsviertel in Brasília. Ein Gericht verurteilte den Ex-Präsidenten wegen eines geplanten Staatsstreich zu 27 Jahren Gefängnis. Aus gesundheitlichen Gründen befindet sich der 71-Jährige derzeit im Hausarrest.



Flávio Bolsonaro bricht manchmal in Tränen aus, wenn er über seinen Vater spricht, der seiner Meinung nach zu Unrecht verurteilt wurde. Von den vier Söhnen des Ex-Präsidenten ist Flávio Bolsonaro derjenige, der ihm am ähnlichsten sieht. Er hat zwei Töchter und inszeniert sich als frommer Familienvater. In einem zu Hause gedrehten Video beschreibt ihn seine Frau Fernanda als sanftmütiger als seinen Vater. "Ich habe ihn umerzogen", scherzt sie.



Beim Thema LGBTI-Rechte tritt der Sohn zwar sanftmütiger auf als sein Vater, der durch queerfeindliche Tiraden aufgefallen war. In der Sache ist er aber gleich  so lehnt er etwa ebenfalls Aufklärungs- und Antidiskriminierungskampagnen an Schulen ab und will trans Menschen Grundrechte entziehen. Die queere Community unterstützt daher mit überwältigender Mehrheit Lula.



Von Beruf Rechtsanwalt, wurde Flávio Bolsonaro mit 21 Jahren Abgeordneter des Bundesstaates Rio de Janeiro und mit 37 Jahren Senator. Ambitionen auf noch höhere politische Ämter ließ er bis vor Kurzem nicht erkennen.



Im Kampf gegen die Kriminalität pocht Flávio Bolsonaro auf Härte. Als Präsident werde er "viele, viele Gefängnisse" in Brasilien bauen, sagt er.



Korruptionsverdacht gegen Flávio Bolsonaro



Wenige Wochen vor der Wahl wurde bekannt, dass gegen Flávio Bolsonaro ermittelt wird  wegen mutmaßlicher Korruption und Geldwäsche im Zusammenhang mit der Finanzierung eines Films über seinen Vater. Geldgeber war der Bankier Daniel Vorcaro, der wegen Millionenbetrugs im Gefängnis sitzt.



Der Fall Vorcaro, in den viele mächtige Brasilianer verstrickt sind, dominierte den Wahlkampf. Bolsonaro bestritt zunächst jeglichen Kontakt zu Vorcaro sowie Flüge in dessen Privatjet  bis Beweise dafür ans Licht kamen.



In einem früheren Skandal war Flávio Bolsonaro vorgeworfen worden, als Abgeordneter in Rio an einem Schmiergeldsystem beteiligt gewesen zu sein, bei dem er einen Teil der Gehälter seiner Mitarbeiter einstrich. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden jedoch eingestellt.



Wenig schmeichelhaft für Flávio Bolsonaro waren auch die Onlinevideos seiner Stiefmutter Michelle, in denen sie ihn beschuldigte, sie "missachtet und misshandelt" zu haben. Die frühere First Lady nahm eine öffentliche Entschuldigung ihres Stiefsohns an, erschien jedoch bei keiner seiner Wahlkampfveranstaltungen.



Flávio Bolsonaro rühmt sich  wie sein Vater  seiner guten Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump, der ihn im Weißen Haus empfing. Lula kritisierte Bolsonaro im TV-Duell daher als "unterwürfig".



Im Vergleich zu seinem Vater sei Flávio Bolsonaro "umgänglicher und sympathischer", urteilt der Politikwissenschaftler Thomas Traumann. "Aber das bedeutet nicht, dass er ideologisch nicht extrem weit rechts steht." Nach seinem Sieg in der ersten Runde und der Zusage des mit drei Prozent der Stimmen drittplatzierten Kandidaten Augusto Cury, Bolsonaro nun zu unterstützen, zieht dieser am Sonntag als leichter Favorit in die Stichwahl gegen Lula.