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Nach Polizeirazzia

Casa Kuà sammelt Spenden  und ruft zu Demo am Samstag auf

Das Berliner trans Gesundheitszentrum Casa Kuà und Initiative "The Dolls" will nach der Polizeirazzia am vergangenen Sonntag nicht schweigen  und setzt auf die Solidarität der Community.


"Protect the Dolls" ist eine aktivistische Solidaritätslosung aus der trans und queeren Community und bedeutet übersetzt: "Schützt die trans Frauen" (Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire)


Casa Kuà Berlin

Nach einem Polizeieinsatz in den Räumen des Berliner Gesundheits- und Community-Zentrums Casa Kuà hat ein Unterstützer*­innen-Kollektiv eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform GoFundMe ins Leben gerufen. Unter dem Titel "Casa Kuà & The Dolls community support" werden Spenden gesammelt, um die Arbeit der beiden Initiativen finanziell abzusichern.

Das Spendenziel der Kampagne liegt bei 22.000 Euro. Die Initiator*­innen rufen zu queerer, feministischer und trans Solidarität auf, damit die beteiligten Gruppen ihre Unterstützungs- und Fürsorgeangebote für marginalisierte Personen weiterführen können. Binnen 24 Stunden sind bereits rund zwei Drittel der gewünschten Summe  knapp 14.000 Euro  an Zuwendungen eingegangen. Insgesamt haben bislang 348 Personen zwischen fünf und 1.000 Euro gespendet.

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Casa Kuà in Berlin-Kreuzberg ist ein selbstorganisiertes Gesundheitszentrum von und für trans, inter, nichtbinäre Personen, insbesondere für jene, die von Rassismus betroffen sind. The Dolls ist eine dort verortete Selbsthilfe- und Community-Gruppe für transfeminine Personen.

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Scharfe Kritik an Polizeirazzia

Anlass für den aktuellen Unterstützungsbedarf ist eine polizeiliche Durchsuchung der Räumlichkeiten am 18. Oktober während eines Treffens von The Dolls. Hintergrund des Einsatzes waren behördliche Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Weitergabe von Hormonpräparaten (queer.de berichtete). Aus den Räumen wurden unter anderem Spendengelder, Datenträger und Medikamente beschlagnahmt. Die Razzia wurde von queeren Verbänden scharf kritisiert (queer.de berichtete).

Neben der Spendenkampagne rufen die Gruppen für Samstag (24. Oktober) zu einer Protestkundgebung unter dem Motto "Hands Off Trans Lives" in Kreuzberg auf. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Mariannenplatz. In der Einladung wird der "abscheuliche Angriff" der Polizei als "transmisogynistische und rassistische Taktik" bezeichnet. (cw)

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