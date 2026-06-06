Der quietschbunte queere Hotspot von Palermo

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Heute, 03:50h 4 Min.

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Hammer und Stöckelschuh: Das kommunistische Symbol schlechthin erfährt bei Massimo und Gino eine queere Variation. Sie drucken es auf T-Shirts, die sie in ihrem Laden verkaufen. Bei "Quir", so der Name des Geschäfts in der Altstadt von Palermo, hängen sie als Lifestyle-Kommunismus neben kunterbunten Ledertaschen und -gürteln.



Die zwei Sizilianer sind seit über 40 Jahren ein Paar. Schwul zu sein, erzählen sie, sei eine Sache gewesen auf der konservativ-katholischen Insel. Links zu sein, das sei noch einmal etwas anderes. Doch das hielt sie nicht davon ab, sich politisch zu engagieren.

Reaktion auf Doppelmord an schwulem Paar



Poster zum Film: "Quir" startet am 22. Oktober 2026 in ausgewählten Kinos

Die beiden sind echte Vorreiter für die Rechte queerer Menschen: 1980 gründeten sie mit anderen Mitstreiter*­innen die Initiative Arcigay als Reaktion auf den Doppelmord von Giarre. Damals wurden bei Catania der 25-jährige Giorgio und der zehn Jahre jüngere Toni erschossen  eine Tat, die bis heute nicht aufgeklärt wurde und im Film "Fireworks" verarbeitet wird. Aus Arcigay wurde schließlich der wichtigste queere Verband ganz Italiens.



Der Laden des engagierten Paares ist heute ein Treffpunkt der queeren Community Palermos: Hier kommen junge trans Frauen und ältere Schwule zusammen, tauschen sich aus, unterstützen einander, lachen gemeinsam. Es ist ein bunter Haufen  liebenswürdig, sehr politisch, manche auch etwas schrullig.



Charly und Marilyn Monroe



So etwa der 92-jährige Charly Abbadessa, der als Kind sizilianischer Einwander*­innen in den USA aufgewachsen ist. Er erzählt auf Italienisch von seinen Erfahrungen in Hollywood, das er sehr Amerikanisch ausspricht, von Rock Hudson und anderen kleineren und größeren Stars, die schwul waren oder gewesen sein sollen. Am liebsten schwelgt er in Erinnerungen an Marilyn Monroe, mit der er befreundet war.



Charly erzählt und erzählt, als wäre es gestern gewesen. Er lebt in und von der Vergangenheit, so scheint es. In der Gegenwart macht er Sportübungen, um sich fit zu halten. Dass er wegen seiner Mutter von Hollywood zurück nach Sizilien ging, hat er wohl nie wirklich überwunden. Warum er denn andauernd von früher erzählt, wird er gefragt. Ob es denn interessant sei, dass er heute einen Truthahn gekocht habe, antwortet er.

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Eine Show für die demente Mutter

Berührend ist die Geschichte von Ernesto Tomasini. Der Sänger und Schauspieler lebte lange in Großbritannien. Dann zog er zurück nach Sizilien, um seine demente Mutter zu pflegen. Wie er sich um sie kümmert, ohne sich selbst dabei zu verlieren, ist beeindruckend: Er sei dreieinhalb Jahre auf Tournee gewesen  in der Wohnung der Mutter, für die er tanzt und singt. Manchmal lädt er Freund*innen für eine ganze Show ein, mit Kostümen und Make-up und allem Drumherum. Divenhaft flaniert Ernesto im schwarzen, transparenten Morgenmantel durchs Wohnzimmer. Er genießt es, seine Mutter ebenso.



Der Dokumentarfilm "Quir" von Regisseur Nicola Bellucci zeichnet ein buntes und beschwingtes Kaleidoskop der queeren Gemeinschaft in Siziliens Hauptstadt. Natürlich hatten es Massimo und Gino oft nicht leicht. Und die junge trans Frau Vivian, die ebenfalls oft im Laden vorbeischaut, erlebt nach wie vor Transfeindlichkeit. Doch sie alle lassen sich davon nicht unterkriegen, sie demonstrieren, sie bleiben kämpferisch  und fröhlich.



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Eine überraschende Brust-OP



Der Film porträtiert außerdem die besondere Beziehung der Ladenbesitzer: Massimo erzählt, er habe seine weibliche Seite früher vor allem in seinen Designs verarbeitet. Doch mittlerweile kann er sie leben: Er trägt Kleider und High Heels, lange Hare, Lippenstift, lackiert sich die Nägel. Als Frau identifiziert er sich trotzdem nicht, obwohl er seinen Partner Gino im Tunis-Urlaub sogar damit überrascht hat, dass er sich dort Brustimplantate einsetzen lässt.



Gino sieht das gelassen. "Mir gefällt, was er tut", sagt er über seinen Partner. Das ist nicht nur ein Liebesbeweis, sondern vermittelt gleichzeitig, wie wandelbar Identitäten sein können, und wie wertvoll die gegenseitige Unterstützung ist. Ob mit oder ohne Lidschatten: Die Liebe bleibt.

Infos zum Film



Quir. Dokumentarfilm. Schweiz 2024. Regie: Nicola Bellucci. Mitwirkende: Gino Campanella, Massimo Milani, Ernesto Tomasini, Charly Abbadessa, Vivian Bellina. Laufzeit: 105 Minuten. Sprache: italienische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK unbekannt. Verleih; missingFILMs. Kinostart: 22. Oktober 2026