Als Olivia Jones zum besten Schauspieler gekürt: Hegemann fordert Schutz von Queers

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Johannes Hegemann ist am Mittwochabend beim Medienpreis "Blauer Panther  TV & Streaming Award" als bester Schauspieler ausgezeichnet worden. Der 41-Jährige erhielt den Preis für seine Darstellung der Dragqueen Olivia Jones im ZDF-Film "Olivia" (Filmkritik von Fabian Schäfer).



Hegemann nutzte die Bühne für einen politischen Appell. Er wandte sich an die anwesenden "konservativen Politiker" und betonte: "Es muss eine klare Abgrenzung zur AfD geben." Außerdem forderte er ein "ganz klares Bekenntnis zum Schutz von Minderheiten in diesem Land". Im Publikum saßen unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Medienminister Florian Herrmann (beide CSU).

Hegemann: "Ich bin sehr stolz auf den Film"

Schon vor der Verleihung hatte Hegemann auf dem blauen Teppich auf die Lage queerer Menschen aufmerksam gemacht. Gewalt und Übergriffe nähmen wieder zu, und immer mehr offen queere Menschen fühlten sich bedroht. Es sei daher wichtig, Schutz und Sichtbarkeit für diese Minderheiten in Deutschland zu schaffen. "Ich hoffe, dass der Film dazu auch irgendwas beitragen kann und ein bisschen Hoffnung vermitteln kann", sagte er.



Der Preisträger zeigte sich gerührt: "Ich bin sehr stolz auf den Film und feiere die Aufmerksamkeit gerne. Der Dreh war ein interessanter, krasser Ritt. Am Ende ist der Film toll geworden und ich bin einfach wahnsinnig glücklich und dankbar." Er habe damit gerechnet, dass die ZDF-Produktion Beachtung finden werde, "weil Olivia Jones einfach eine krasse Aufmerksamkeit genießt. Aber in dem Ausmaß habe ich das nie erwartet". Schon während des Drehs habe er gemerkt, "dass wir hier was Cooles schaffen, weil ich mit dem Regisseur von Minute eins an die gleiche Sprache gesprochen habe".



Der "Blaue Panther" bekomme nun einen Platz neben dem Fernsehpreis, den "Olivia" in der Kategorie "Bester Film" erhalten hat (queer.de berichtete). "Ob ich die da immer so offen stehen lasse, weiß ich noch nicht. Ist vielleicht ein bisschen unangenehm", sagte Hegemann lachend. Mit Olivia Jones selbst habe er bereits am Morgen Kontakt gehabt: "Olli hat schon ganz viel Glück gewünscht. Spätestens morgen werden wir bestimmt telefonieren."

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Derya Akyol als beste Schauspielerin ausgezeichnet

Hegemann war nicht der Einzige, der die Preisverleihung für klare Worte nutzte. Schauspieler Jonathan Berlin sagte in seiner Laudatio auf das ARD-Doku-Drama "Nürnberg 45  Im Angesicht des Bösen": "Ich lebe in finsteren Zeiten." Auch Polit-Streamer Marcant, der als "beliebteste Social-Media-Persönlichkeit" geehrt wurde, rief dazu auf, für "gute und richtige Werte" einzustehen.



Als beste Schauspielerin wurde Derya Akyol für ihre Rolle in der RTL-Serie "Euphorie" ausgezeichnet. Die Preise für die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler wurden live in der Münchner BMW Welt verkündet. Rund 750 Gäste feierten dort mit den Preisträger*innen, durch den Abend führte ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek. Den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten erhielt Johannes B. Kerner.



Der Preis heißt seit 2022 "Blauer Panther  TV & Streaming Award", zuvor wurde er als Bayerischer Fernsehpreis vergeben. Die Verleihung findet jährlich im Rahmen der Medientage München statt, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. (dpa/spot/mize)