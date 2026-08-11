Rowling will mit ihrem Geld weiter trans Rechte bekämpfen

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J.K. Rowling (61) hat in einem neuen Essay erneut ihre Positionen in der Debatte um trans Menschen und Frauenrechte verteidigt und dabei ihre transfeindliche Haltung bekräftigt. Der Text erschien am Mittwoch auf ihrer Website. Darin kündigt die Autorin unter anderem an, weiterhin juristische Auseinandersetzungen gegen trans Rechte zu finanzieren. Trans Aktivismus diskreditiert sie als "elitär".



Es sei sechs Jahre her, seit sie ihren ersten Essay zum Thema geschrieben habe, heißt es in der Einleitung. Ihre Überzeugungen hätten sich nicht verändert, die Umstände jedoch schon: "Die Lage hat sich zweifellos gewandelt, und mein eigenes Engagement in dieser Frage ist mittlerweile sowohl praktischer als auch theoretischer Natur, weshalb ich dachte, es sei an der Zeit für ein Update."



Trans Frauen werden durchgängig als "er" bezeichnet



Rowling schreibt, sie habe wegen ihrer Haltung eine Flut von Mord-, Vergewaltigungs- und Folterdrohungen erhalten. Inhaltlich wendet sie sich gegen die "derzeitige, vorherrschende Strömung des trans Aktivismus". Sie lehnt die Forderung ab, dass Menschen selbst bestimmen, welchem Geschlecht sie angehören, und dass trans Frauen als Frauen anerkannt und in allen Lebensbereichen entsprechend behandelt werden. Rowling spricht ihnen diese Identität ab und bezeichnet sie durchgehend als Männer.



Welche Folgen das ihrer Ansicht nach hätte, beschreibt sie in Szenarien, in denen sie trans Frauen als "er" bezeichnet: "Wo Frauen hingehen, um sich auszuziehen, sollte auch er hingehen, um sich auszuziehen." Das gelte ebenso für Preise, Stellen und Sportmannschaften. Zum Strafvollzug schreibt sie: "Wenn er wegen einer Straftat verurteilt wird, selbst wegen Vergewaltigung, sollte er zusammen mit Frauen eingesperrt werden." Damit zeichnet Rowling ein Bedrohungsbild, in dem trans Frauen pauschal als Gefahr erscheinen.

Rowling: Trans Aktivismus "durch und durch elitär"

Zugleich räumt Rowling ein, dass es "zweifellos" schutzbedürftige trans Personen gebe. Diskriminierung bei Wohnung oder Arbeit sowie Eingriffe in ihre Rechte und Sicherheit lehnt sie ausdrücklich ab. Dann folgt das Aber: Männer als Gruppe stellten ein Risiko für Frauen und Mädchen dar, daher seien Schutzräume ohne trans Frauen notwendig. Belege für ihre zentralen Behauptungen zu trans Frauen und Kriminalität nennt sie nicht. Der einzige verlinkte Beleg im Text ist eine britische Statistik zur Gewerkschaftsmitgliedschaft.



Rowlings Kernthese lautet, trans Aktivismus sei das Gegenteil früherer Bürgerrechtsbewegungen. "Wenn es um Bürgerrechte, Rechte von Homosexuellen und Frauenrechte ging, organisierten sich einfache Menschen, die kaum oder gar keinen individuellen Einfluss hatten, an der Basis", schreibt sie. Ihr Urteil: "Der trans Aktivismus des 21. Jahrhunderts ist das genaue Gegenteil dieser Bewegungen. Er ist durch und durch elitär." Er sei an Hochschulen entstanden und werde Institutionen und Menschen von oben aufgezwungen. Kritik übt sie unter anderem an der britischen Organisation Stonewall, an Amnesty International und an Gewerkschaften, denen sie "Luxusüberzeugungen" vorwirft.



Finanzierung von Klagen gegen trans Rechte



Auch ihr Engagement beschreibt Rowling ausführlich. Sie habe das Frauenzentrum Beira's Place in Edinburgh gegründet und den "J.K. Rowling Women's Fund" ins Leben gerufen, der Frauen in Großbritannien und Irland bei Rechtsstreitigkeiten unterstützt. Der Fonds gehörte zu den Geldgebern jener feministischen Gruppe, die 2025 vor dem britischen Supreme Court erreichte, dass "Frau" im Gleichstellungsrecht das sogenannte biologische Geschlecht meint.



Rowling schreibt, bei ihrem Fonds gingen inzwischen deutlich weniger Anträge ein, in denen es um Klagen gegen Unternehmen geht. Ihrer Darstellung nach hätten Firmen das Urteil des Supreme Court weitgehend akzeptiert und richteten sich nach dem neuen Recht. Staatliche Einrichtungen dagegen würden sich weiter gegen die Auslegung des Urteils wehren. Deshalb gehe es bei den Anträgen nun vor allem um Verfahren gegen solche Einrichtungen.



Ihren Essay beendet Rowling mit der Ankündigung: "Ich werde mich weiterhin zu Wort melden, weiterhin mein Geld einsetzen, um Frauen zu helfen, die sich einen Gerichtsprozess sonst nicht leisten könnten, und weiterhin dafür sorgen, dass Frauen in meiner Region nach einer Vergewaltigung weiterhin Zugang zu Unterstützung haben, die von Frauen geleistet wird und auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten ist." Der letzte Satz lautet: "Ich stehe weiterhin auf ihrer Seite."

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Rowling kehrt die Verhältnisse um

J.K. Rowling weist den Vorwurf der Transfeindlichkeit zurück. Er trifft dennoch zu: Wer trans Frauen pauschal als Männer bezeichnet, sie unter Generalverdacht stellt und dafür Gerichtsverfahren bezahlt, die sie aus Schutzräumen und Rechten ausschließen sollen, handelt transfeindlich. Dass sie den Aktivismus für trans Rechte "elitär" nennt, kehrt die Verhältnisse um. Trans Menschen gehören zu den Gruppen, die am stärksten von Diskriminierung und Gewalt betroffen sind. Rowling, die nach eigenen Worten nie wieder arbeiten muss, setzt ihr Vermögen gegen sie ein.



Von Rowling distanziert haben sich auch die Hauptdarsteller*innen der "Harry Potter"-Filme. Daniel Radcliffe schrieb im Juni 2020 in einem offenen Brief auf der Website des Trevor Projects: "Wir sollten ihre Identitäten nicht für ungültig erklären, und nicht weiteres Leid verursachen." Emma Watson erklärte damals: "Trans Menschen sind die, für die sie sich ausgeben, und sie verdienen es, ihr Leben zu leben, ohne ständig infrage gestellt zu werden." Rupert Grint schrieb: "Ich stehe fest hinter der trans Community. Trans Frauen sind Frauen. Trans Männer sind Männer" (queer.de berichtete).



Auf Rowlings Erfolg hat die Kritik bislang kaum Einfluss. Zu Weihnachten startet eine neue HBO-Serie nach den "Harry Potter"-Büchern. Vergangene Woche störten Protestierende die Premiere des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" in London (queer.de berichtete). (spot/mize)