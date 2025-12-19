Trans Influencerin in Ägypten festgenommen

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Die brasilianische Influencerin Malévola Alves und ihre Freundin Bruna Mercatelli sind in Ägypten wegen Videos im Netz festgenommen worden und nach Angaben ihrer Verteidigung gegen Kaution wieder frei. Das teilte ihr Anwalt Jonatha Carvalho Matos am Mittwoch dem brasilianischen Nachrichtenportal "G1" mit. Die beiden trans Frauen waren am Dienstag in der Hafenstadt Alexandria von den Behörden in Gewahrsam genommen worden.



Die ägyptische Polizei wirft den beiden vor, auf den Aufnahmen "sexuell anzügliche" Gesten zu machen und Menschen in der Öffentlichkeit zu belästigen. Das Innenministerium erklärte, die beiden Frauen seien nach Veröffentlichung der Videos identifiziert und festgenommen worden. Sie sollen die Inhalte gedreht und veröffentlicht haben, um mehr Aufrufe zu erhalten. Die Verteidigung spricht von einer Festnahme wegen "obszönen Verhaltens" und versucht nach eigenen Angaben noch herauszufinden, welche Straftaten den beiden konkret zur Last gelegt werden.

Die trans Frauen dürfen nach Brasilien zurückkehren

"Malévola hat ihre Kaution bezahlt und die Freundin auch, und die beiden sollen, wenn alles gut geht, noch heute freikommen", sagte Carvalho Matos. Beide würden sich dem Verfahren in Freiheit stellen und könnten deshalb nach Brasilien zurückkehren. Ein Team ägyptischer Anwält*innen sei vor Ort, um die Rechte der beiden zu wahren. Über die Höhe der Kaution gibt es in Medienberichten unterschiedliche Angaben. Die ägyptischen Behörden bestätigten die Kaution und die Freilassung zunächst nicht offiziell. Später berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf die Verteidigung und Alves' Management, die Influencerin sei freigelassen worden.



Noch bevor die Festnahme offiziell bekannt wurde, hatte sich Alves in Videos in sozialen Netzwerken gemeldet. Sie berichtete, Polizist*innen hätten sie und ihre Freundin zu einer Wache in Alexandria gebracht und ihre Pässe zur Überprüfung einbehalten. Beide sind trans Frauen, wie die Verteidigung bestätigte. Laut brasilianischen Medien wurden sie auf der Wache auch nach ihrer Geschlechtsidentität gefragt.



Das brasilianische Außenministerium teilte mit, die Botschaft in Kairo begleite den Fall und leiste den beiden und ihren Familien in Brasilien konsularische Hilfe, darunter rechtliche Beratung und Vermittlung gegenüber den örtlichen Behörden. Die Verteidigung erklärte, sie wolle die körperliche Unversehrtheit und die Rechte der beiden Frauen sichern, und bat um Zurückhaltung bei unbestätigten Informationen.

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Transfeindliche Medienberichte in Ägypten

Wie "G1" berichtet, hoben ägyptische Medien in ihrer Berichterstattung besonders hervor, dass Alves trans ist, und sprachen von "anstößigen Videos". Eine Zeitung wurde in ihrer Schlagzeile transfeindlich und schrieb, die Influencerin "war ein Mann". Alves gehört mit mehr als 1,4 Millionen Instagram-Follower*innen zu den bekanntesten trans Frauen Brasiliens. Das Profil ihrer Freundin war am Mittwoch nicht erreichbar.



In Ägypten sind Handlungen strafbar, die gegen "familiäre Werte" oder die "öffentliche Moral" verstoßen. Sie können mit Haft- und hohen Geldstrafen geahndet werden, auch bei Ausländer*innen. In den vergangenen Jahren wurden dort wiederholt Influencer*innen, vor allem Frauen, wegen solcher Vorwürfe festgenommen, einige von ihnen verbüßten Haftstrafen. Homosexualität ist in Ägypten nicht ausdrücklich verboten, wird aber regelmäßig über Gesetze zu "Ausschweifung" verfolgt.



2020 kritisierte Human Rights Watch in einem Bericht, dass die ägyptische Polizei und die Nationale Sicherheitsbehörde willkürlich queere Menschen verhaften, unter unmenschlichen Bedingungen festhalten und systematisch Misshandlungen einschließlich Folter aussetzen (queer.de berichtete). Das Auswärtige Amt warnt explizit davor, "dass ägyptische Behörden auch Dating-Apps einsetzen, um LGBTI ausfindig zu machen" (queer.de berichtete). (mize)