"Glee" kommt zurück: Reboot der queeren Kultserie

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Disney+ und Hulu bringen die Musical-Serie "Glee" zurück. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, halten sich die Verantwortlichen mit Informationen zum Reboot noch weitgehend bedeckt. Bislang steht nur fest, dass 20th Television wie bereits bei der Originalserie die Produktion übernimmt und die Serie auf Disney+ und Hulu zu sehen sein wird. Zur Anzahl der Episoden wurden keine Angaben gemacht.



"Glee" wurde von Ryan Murphy (60), Ian Brennan (48) und Brad Falchuk (55) entwickelt. Für Murphy war die Serie als Produzent und Schöpfer ein wichtiger Karriereschritt, denn er erhielt für die Regie der Pilotfolge seinen ersten Emmy. Insgesamt wurde die Serie mit sechs Emmy Awards ausgezeichnet.

Was "Glee" für queere Menschen bedeutet

Für viele queere Fans war "Glee" mehr als eine Musical-Serie. Die Show, die von 2009 bis 2015 auf dem US-Sender Fox lief, brachte queere Figuren in den Mainstream: Kurt Hummel (Chris Colfer), der sich im Lauf der Serie outet und mit Blaine (Darren Criss) die vielleicht bekannteste Beziehung der Serie führt. Santana (Naya Rivera) und Brittany (Heather Morris), deren Liebesgeschichte viele junge lesbische und bisexuelle Frauen berührte. Dazu kamen unter anderem Unique Adams, gespielt von Alex Newell, als trans Figur.



In der sechsten Staffel heirateten Kurt und Blaine sowie Santana und Brittany in einer gemeinsamen Hochzeit. Colfer sagte dem Portal "Bustle", einer der Gründe für den Erfolg der Serie sei gewesen, dass sich viele junge Menschen mit den Figuren identifizierten, weil sie sich "zum ersten Mal" im Fernsehen repräsentiert sahen. Bei den GLAAD Media Awards 2021 erinnerte die Besetzung an die im Vorjahr verstorbene Naya Rivera. Demi Lovato, die in der Serie Santanas Freundin Dani spielte, nannte die Figur damals wegweisend für queere Mädchen, die wie sie selbst noch nicht geoutet waren. Zugleich gab es immer wieder Kritik: Manche Darstellungen, etwa von Kurt, bedienten Klischees, und die Geschichte von Santana und Brittany sei zu wenig beachtet worden.



"Glee" hat immer noch viele Fans



Bereits im Juli hatte Ryan Murphy Interesse daran bekundet, "Glee" zurückzubringen. Gegenüber "People" erklärte er: "Diese Serie ist interessant, weil sie wieder im Kommen ist. So viele junge Leute schauen sie sich mittlerweile an. Und ich denke mir: 'Vielleicht sollten wir diese Serie noch einmal aufgreifen'."



Er fuhr fort: "Meine Nostalgie und meine Liebe zu dieser Serie sind so groß, dass ich mir denke: 'Na ja, vielleicht würden die Leute gerne eine neue Version davon in irgendeiner Form sehen.' Also ja, ich liebe diese Serie, und ich fand es toll, was daraus geworden ist und was sie für so viele Menschen bedeutet hat."

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Noch keine Besetzung

Wer im Reboot von "Glee" mitspielt, ist noch nicht bekannt. Eine Rückkehr von Darsteller*innen der Originalserie ist jedoch möglich. Murphy verriet gegenüber "Entertainment Tonight", bereits mit mehreren Schauspieler*innen der Originalbesetzung gesprochen zu haben.



"Ich habe mit etwa zehn der ursprünglichen Darsteller Kontakt aufgenommen", sagte er. Außerdem erklärte er, dass er zusammen mit Brad Falchuk und Ian Brennan bereits ein Drehbuch für ein Reboot geschrieben habe. "Es ist wirklich schön, und sie hatten alle viele Fragen, aber sie waren alle sehr begeistert von der Idee."



Stars der Originalshow zeigen Interesse



Auch die Stars der ursprünglichen Serie haben sich bereits zu einer möglichen Rückkehr geäußert. Lea Michele (40) sagte gegenüber "E! News", dass sie "Glee" immer lieben werde. Sie ergänzte: "Ich liebe Ryan Murphy. Die Serie hat einfach einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Deshalb werde ich Ryan überall hin folgen, wohin er auch geht."



Chris Colfer (36), der in der Serie Kurt Hummel verkörperte, erklärte dem Portal "Bustle": "Es war eine wirklich anspruchsvolle Serie, und es wäre jetzt, da Naya Rivera nicht mehr da ist, wirklich schwer, das noch einmal zu machen. Aber ich weiß, dass die 'Glee'-Fans mich wahrscheinlich mit Heugabeln jagen würden, wenn ich Nein sagen würde. Ich weiß es also noch nicht, aber hoffentlich bekomme ich bald mehr Informationen und kann dann tatsächlich darüber nachdenken." (spot/mize)