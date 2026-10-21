Berlin: Xhain hat jetzt eine "Queer-Beauftragte Person"

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Kjell Seeger (Bild: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg / Elisa Ruben)

Das Berliner Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat eine neu geschaffene Stelle für queere Themen besetzt: Kjell Seeger arbeitet seit Kurzem als "Queer-Beauftragte Person" im Bezirk. Das teilte das Bezirksamt am Mittwoch mit. Die Stelle soll queere Anliegen stärker in der Verwaltung verankern und die queere Community im Bezirk unterstützen.



Zuvor koordinierte Kjell Seeger das Bildungsprojekt queer@school des Jugendnetzwerks Lambda Berlin-Brandenburg. Ziel sei es, "queere Themen sichtbar, sicher und nachhaltig" in verschiedene Lebensbereiche zu bringen. Zunächst gehe es um Vernetzung, sagte Seeger: "Vernetzung, Vernetzung, Vernetzung." Geplant sind eine regelmäßige Vernetzungsrunde im Bezirksamt mit queeren Trägern sowie für das kommende Jahr ein Fachtag zur Gewaltprävention.



Als große Herausforderung nennt Kjell Seeger die zunehmende Queer­feindlichkeit. Im Bezirk würden viele queer­feindliche Vorfälle gemeldet, zugleich fehle es queeren Projekten an Geld und Räumen. "Es brennt an vielen Ecken." Die eigene Stelle sei dabei "nur ein kleines Puzzleteil".



Die Amtszeit des Berliner Landes-Queerbeauftagten Alfonso Pantisano endet dagegen am 29. Oktober mit der konstituierenden Sitzung des neuen Abgeordnetenhauses. Der SPD-Politiker war nur für eine Legislaturperiode benannt worden. (mize)