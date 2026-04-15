"Die Helene Fischer Show": Kerstin Ott ist wieder dabei

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Die Vorfreude auf die Rückkehr der "Helene Fischer Show" steigt: Gut eine Woche vor den Aufzeichnungen in Düsseldorf sind die ersten prominenten Gäste bekannt. Auf Instagram stellte die Gastgeberin sieben Stars vor, die gemeinsam mit Helene Fischer (42) auf der Bühne stehen werden, darunter auch Kerstin Ott.



Vor acht Jahren sorgte Ott bereits in der "Helene Fischer Show" für Schlagzeilen: Damals sang die Gastgeberin mit der lesbischen Schlagersängerin das Lied "Regenbogenfarben"  und setzte damit ein Zeichen für queere Akzeptanz (queer.de berichtete). Das Lied ist eine mitreißende Hymne für Toleranz, Offenheit und Menschlichkeit: "Er und er. Zwei Eltern die ihr Kind zur Kita bringen. Sie und sie tragen jetzt den gleichen Ring. Alles ganz normal (alles ganz normal)", heißt es etwa im Text.

Die weitere Auswahl der Gäste reicht von großen Schlagerstars über jüngere Popgrößen bis hin zu einer bekannten Komikerin. Neben Ott sind mit Roland Kaiser (74) und Giovanni Zarrella (48) gleich drei bekannte Gesichter der deutschen Schlagerszene dabei. Auch Unheilig mit Frontmann Der Graf gehören zu den angekündigten Gästen. Zarrella war bereits 2024 in Fischers Weihnachtsshow aufgetreten und darf sich nun auf eine Rückkehr freuen.

Nina Chuba und Carolin Kebekus sind ebenfalls dabei

Für musikalische Abwechslung sollen unter anderem Nina Chuba (28) und Wincent Weiss (33) sorgen. Chuba gelang 2022 mit ihrem Hit "Wildberry Lillet" der große Durchbruch. Weiss gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Popsängern. Mit Carolin Kebekus (46) steht zudem eine der bekanntesten deutschen Komikerinnen auf der Gästeliste.



Wie genau die Auftritte der einzelnen Stars aussehen werden und welche Duette Fischer mit ihren Gästen plant, wurde noch nicht verraten. Fest steht allerdings, dass die Gästeliste noch nicht vollständig ist. Weitere Namen dürften also noch folgen.

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Weihnachtsshow kehrt nach einjähriger Pause zurück

Für Helene Fischer bedeutet die diesjährige Ausgabe zugleich ein besonderes Comeback. Nachdem die Sängerin im Sommer 2025 zum zweiten Mal Mutter geworden war, hatte sie ihre traditionelle Weihnachtsshow im vergangenen Jahr ausgesetzt.



Ende August bestätigte das ZDF schließlich die Rückkehr für dieses Jahr. "Ich freue mich total, dass es in diesem Jahr wieder die Helene Fischer Show geben wird", erklärte die Sängerin damals. Besonders schätze sie die Möglichkeit, unterschiedliche Künstler zusammenzubringen und gemeinsam außergewöhnliche Auftritte zu entwickeln.



Aufgezeichnet wird die neue Ausgabe am 30. und 31. Oktober in der Messe Düsseldorf. Das ZDF zeigt die Sendung traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember, um 20:15 Uhr. Die Show entsteht erneut als Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF. (spot/cw)