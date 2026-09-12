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Brandbrief gegen Rechtsextremismus und Homophobie

Mut gegen Rechts: Brandenburger Lehrkäfte bekommen Küpper-Preis


Max Teske und Laura Nickel (Bild: IMAGO / BREUEL-BILD)

Die Brandenburger Lehrkräfte Laura Nickel und Max Teske bekommen für ihr mutiges Auftreten gegen rechtsextreme Vorfälle an ihrer früheren Schule den mit 10.000 Euro dotierten Karl-Küpper-Preis für Zivilcourage. Das teilte die Stadt Köln mit. Der Preis soll bei einem Festakt am Sonntag in Köln übergeben werden.

Die Auszeichnung erinnert an den gleichnamigen Kölner Karnevalisten Küpper (1905-1970), der sich als einer der ganz wenigen in Büttenreden über den Nationalsozialismus lustig gemacht und unter anderem den Hitler-Gruß persifliert hatte.

Die beiden Lehrer*­innen der Grund- und Oberschule in Burg im Spreewald hatten 2023 öffentlich gemacht, dass sie dort täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert seien  etwa durch Hakenkreuze auf Schulmobiliar, rechtsextreme Musik im Unterricht oder demokratiefeindliche Parolen in den Fluren (queer.de berichtete). Der Fall hatte Aussehen erregt und für Diskussionen bis in den Brandenburger Landtag gesorgt.

Die beiden Lehrkräfte waren nach Bekanntwerden des Briefs zunehmend ins Visier der rechten Szene geraten und in einem sozialen Netzwerk bedroht worden. Nickel und Teske verließen später die Schule (queer.de berichtete).

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2024 wurde das Brandenburger Schulgesetz verschärft: Die Schulen müssen seitdem Vorfälle zur Verherrlichung des Nationalsozialismus sowie antisemitische oder rassistische Vorfälle sofort melden.

Verliehen wird der Karl-Küpper-Preis alle zwei Jahre von der Stadt Köln, dem Festkomitee Kölner Karneval und dem Verein der Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums. Zuletzt hatte ihn 2024 der deutsche Künstler Gunter Demnig für seine "Stolpersteine" erhalten. Die kleinen Gedenktafeln aus Messing erinnern an das Schicksal von Menschen, die im Nationalsozialismus vertrieben, ermordet oder deportiert wurden. (dpa/mize)

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