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"The Power"

Kevin Schäfer streut Gerüchte über Nacht mit Marc Terenzi

Der umtriebige Realitystar Kevin Schäfer will den Sänger Marc Terenzi letztes Jahr nach einer Party mit nach Hause genommen haben. Das behauptet der frühere "Prince Charming"-Kandidat zumindest in der Spielshow "The Power".


Marc Terenzi (li.) und Kevin Schäfer sind Kandidaten bei "The Power"  und vielleicht auch mehr (Bild: Sven Mandel / wikipedia, Joyn / Michael de Boer)

Monatelang kursierten Spekulationen über eine angebliche intime Begegnung zwischen dem 48-jährigen Musiker Marc Terenzi und dem 37 Jahre alten offen schwulen Reality-Darsteller Kevin Schäfer ("Prince Charming", "Charming Boys"). Zum Auftakt der zweiten Staffel der Reality-Spielshow "The Power" (Joyn/ProSieben) äußerte sich Schäfer nun vor laufenden Kameras erstmals detaillierter zu den damaligen Ereignissen.

Ausgangspunkt der Debatte war eine Party im Anschluss an das Finale von "Promi Big Brother" im Herbst 2025. Influencerin Dilara Kruse hatte damals in den sozialen Netzwerken öffentlich behauptet, von einer Liaison der beiden Männer auf der Veranstaltung erfahren zu haben, und gemutmaßt, Terenzi habe die Nacht nicht in seinem Hotel verbracht.

Während Kruse für ihre unbelegten Behauptungen in Teilen der Social-Media-Community scharf kritisiert wurde, hielt sich Schäfer damals bedeckt und reagierte lediglich mit kryptischen Andeutungen. Terenzi selbst äußerte sich zu den Vorwürfen zu keinem Zeitpunkt.

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"Da habe ich ihn mit nach Hause genommen"

Im Rahmen von "The Power"  einem strategischen Format, bei dem die Teilnehmenden rund um die Uhr isoliert leben und die Identität eines heimlich agierenden Spielers ("Power Player") enttarnen müssen  trafen die beiden nun erneut aufeinander. Bereits zu Beginn der Dreharbeiten bestätigte Schäfer gegenüber Mitstreiterinnen wie Cecilia Asoro, Laura Peuker und Franziska Temme, dass etwas an den Gerüchte dran sei: "Es war nach der 'Promi Big Brother'-Aftershow-Party. Da habe ich ihn mit nach Hause genommen", so Schäfer wörtlich. Zugleich bat er darum, das Thema vor Terenzi ruhen zu lassen. Für Aufmerksamkeit sorgte kurz darauf die Zimmer- und Bettenverteilung: Als Terenzi einwandte, stark zu schnarchen und deshalb separat schlafen zu wollen, entgegnete Schäfer trocken, diesen Umstand bereits zu kennen.

Das Zusammentreffen bildet einen der ersten zentralen Spannungsbögen der neuen Staffel. Die Reaktionen im Netz fallen derweil geteilt aus: In Fan-Foren und Kommentarspalten bezweifeln einige Beobachter  ähnlich wie Mitkandidatin Laura Peuker in der Sendung -, ob die Schilderung in vollem Umfang zutrifft oder von Schäfer strategisch zugespitzt wurde, um Sendezeit und Aufmerksamkeit im Format zu generieren. Bereits in den vergangenen Jahren wurde Schäfer bereits vorgehalten, gezielt Streit zu provozieren, intime Details über andere ungefragt öffentlich zu machen und Situationen bewusst für Sendezeit zuzuspitzen.

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Es gab online auch Kritik daran, dass intime Begegnungen mit potenziell heterosexuell oder uneindeutig gelesenen Prominenten ungefragt als Reality-TV-Material verwertet werden, insbesondere ohne eine aktive Bestätigung der Gegenseite. Aufgrund des Spielprinzips von "The Power", das stark auf Allianzen und Täuschung basiert, wird die Vorgeschichte auch als taktischer Hebel interpretiert, der die Gruppendynamik und das gegenseitige Vertrauen nachhaltig beeinflussen könnte.

Instagram | So richtig freundlich gehen Kevin und Marc nicht miteinander um
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Marc Terenzi stand in den vergangenen Monaten und Jahren vor allem wegen seiner turbulenten Trennung von Verena Kerth, juristischen Auseinandersetzungen und gesundheitlichen Problemen insbesondere um seine Alkoholsucht im Fokus der Boulevardmedien. Der Amerikaner hat sich zu Schäfers Aussagen in der Show bislang nicht inhaltlich positioniert. (cw)

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