Bill Kaulitz schockiert Tom mit Sexträumen über Verwandte



Bill Kaulitz (li.) vermag es immer noch, mit seinen Äußerungen seinen Zwillingsbruder Tom zu schockieren

Heute, 11:30h 3 Min.

3 Min.

Bill Kaulitz (37) ist für seine Offenheit bekannt, doch mit diesem Geständnis hat er selbst seinen Zwillingsbruder Tom überrascht. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" berichtet der Tokio-Hotel-Sänger von ungewöhnlichen erotischen Träumen. Das Pikante daran: Darin spielen mitunter sogar Mitglieder seiner eigenen Familie eine Rolle.



Ausgangspunkt ist die Frage eines Fans, ob erotische Träume über bestimmte Menschen möglicherweise auf heimliche Gefühle oder Wünsche hindeuten. Bill hat dazu eine klare Meinung. Sollte tatsächlich hinter jedem seiner Träume ein verstecktes Verlangen stecken, müsste er sich ernsthaft Sorgen machen, scherzt der Musiker.



Dann wird er konkreter: "Ich habe Sex mit Leuten, das darf ich keinem sagen." Gemeint sind natürlich ausschließlich die nächtlichen Fantasien. Schließlich fügt er hinzu: "Auch mit Familienmitgliedern."

Tom Kaulitz kann es kaum glauben

Sein Bruder ist von dieser Offenbarung völlig überrumpelt. Ob Bill tatsächlich Menschen aus ihrer eigenen Familie meine, will Tom ungläubig wissen. Als der Sänger dies bestätigt, kann sein Zwilling nur noch lachen. "Was? Das ist ja schrecklich. Um Gottes willen. Du bist ja komplett krank", kommentiert er das Geständnis.



Für Bill selbst haben die ungewöhnlichen Traumszenen allerdings wenig mit erotischen Wünschen zu tun. Ganz im Gegenteil: Er empfindet sie als regelrechte Albträume, aus denen er nicht entkommen kann. Nach dem Aufwachen sei er teilweise noch völlig verstört.



Deshalb hält der 37-Jährige auch nichts davon, in jeden Traum eine tiefere Bedeutung hineinzuinterpretieren. Seiner Ansicht nach verarbeitet das Gehirn nachts die unterschiedlichsten Eindrücke, ohne dass daraus Rückschlüsse auf tatsächliche Sehnsüchte gezogen werden könnten. Tom stimmt seinem Bruder in diesem Punkt zu.

- Werbung -



Auch eine Gepäck-Panne sorgt für Aufregung

Doch nicht nur Bills nächtliche Erlebnisse beschäftigen die Zwillinge in der neuen Podcast-Ausgabe mit dem Titel "Noch 53x schlafen". Auch eine Reise von Los Angeles nach Berlin verlief für die Musiker anders als geplant. Obwohl sie First Class flogen und einen besonderen VIP-Service gebucht hatten, kamen sämtliche 14 Gepäckstücke nicht am Zielort an. Die Koffer waren in Los Angeles zurückgeblieben. Besonders ärgerlich für Bill: Darin befanden sich sorgfältig zusammengestellte Outfits für die zahlreichen anstehenden Termine in Deutschland.



Dass die Fluggesellschaft sie nicht rechtzeitig über die fehlenden Koffer informiert hatte, bezeichnet der Sänger als Unverschämtheit. Erst nach rund 34 Stunden konnten die Brüder ihr Gepäck schließlich wieder in Empfang nehmen. (spot/cw)