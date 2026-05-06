Baden-Württemberg: Gesundheitsminister spricht über sein Coming-out



Oliver Hildenbrand in der Sendung "Zur Sache! intensiv" (Bild: Screenshot SWR)

Heute, 13:19h 5 Min.

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Oliver Hildenbrand, der baden-württembergische Minister für Soziales, Arbeit und Gesundheit, hat in einem Interview im Rahmen des SWR-Formats "Zur Sache! intensiv" über sein Coming-out als schwuler Mann gesprochen. Aufgewachsen ist der 1988 geborene Grünenpolitiker im 160-Seelen-Dorf Wessental, das zur Kleinstadt Freudenberg im Main-Tauber-Kreis gehört.



"Ich hatte tatsächlich das große Glück, dass ich nicht alleine war. Eine gute Freundin von mir hat sich quasi zeitgleich mit mir geoutet. Das hat uns beiden immer leichter gemacht, weil wir waren quasi in der Schule auch irgendwie füreinander da und waren jedenfalls nicht alleine", erinnerte er sich in der am Mittwoch in der ARD-Mediathek veröffentlichten Sendung. Im Alter von 16 Jahren sei er dann bei den Grünen eingetreten und habe dort Gleichgesinnte gefunden. Er warnte vor Vorurteilen über das Leben außerhalb der großen Städte: "Man muss aufpassen, dass man nicht so sehr in Klischees denkt, wenn man über den ländlichen Raum denkt."



Für Hildenbrand sei immer klar gewesen, dass er schwul sei: "Ich wusste nie was anderes", so der 38-Jährige. "Dann aber sozusagen sich selber darüber klar zu werden und mit anderen drüber zu sprechen ist natürlich ein Schritt und das ist, ehrlich gesagt, jetzt auch mir in meinem Amt als Sozialminister wichtig", fuhr er fort. Es gehe um die Frage von Sichtbarkeit und auch um Vorbilder, also "Menschen einfach auch Mut zu machen, dazu zu stehen, so zu sein, wie sie eben sind, so zu leben, wie sie leben wollen, so zu lieben, wen sie lieben".

Über schwierige Phasen und Identitätsfindung

Angesprochen darauf, ob er das Gefühl kenne, in der Jugend dazugehören zu wollen oder sich anders zu fühlen, erklärte Hildenbrand: "Das kenne ich durchaus und das wäre auch ein bisschen verklärend zu behaupten, dass alles immer ganz einfach gewesen wäre, ne? [...] Aber ich denke auch, es macht einen irgendwie stärker." Er sei sich im Großen und Ganzen immer klar über seine Identität gewesen. "Ich weiß, wer ich bin und vielleicht musste ich mir das an Stellen auch erarbeiten, dazu stehen zu können und das auch so sagen zu können", so Hildenbrand. Er fuhr fort, dass er gerne in einer Gesellschaft leben würde, in der ein "Outing in dem Sinne gar nicht notwendig ist, aber davon sind wir weit entfernt".

In dem Interview plädierte Hildenbrand auch für einen zeitgemäßen, weiten Familienbegriff und betonte die rechtliche Gleichstellung alternativer Lebensmodelle: "Familie ist für mich überall da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Und wenn wir von der gesellschaftlichen Realität ausgehen, dann sehen wir ja: Familie ist Vielfalt und Familien leben Vielfalt." Das Wichtigste sei: "Überall dort, wo Kinder aufwachsen, müssen sie gut und sicher aufwachsen. Überall dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, sollte der Staat das auch sehen und auch honorieren."

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Hildebrand über die Leihmutterschaftsdebatte

Hildenbrand wurde auch auf die Debatte um Jens Spahn angesprochen, der Mitte Juli als Unionsfraktionschef zurücktreten musste, weil ihm seine Parteifreund*innen die Inanspruchnahme einer Leihmutter zur Familiengründung übel nahmen (queer.de berichtete). Den Vorwurf der Homophobie macht sich der Minister nicht direkt zu eigen, kritisiert jedoch die moralisierende Art der öffentlichen Verurteilung: "Wer sich da alles berufen sah, über das Familienmodell von Jens Spahn zu urteilen, und in welcher Tonlage teilweise  also weiß ich nicht, ob das angemessen war." Er nannte dabei keine Namen, meinte aber offenbar queerfeindliche Akteure wie den Passauer Bischof Stefan Oster, der die Familiengründung von Spahn als "echten Skandal" bezeichnet hatte (queer.de berichtete).



Allerdings sei die Beurteilung von Spahns Kinderwunsch natürlich auch eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit: "Das Private ist ja immer auch politisch. Und ich glaube, die Debatte wäre vielleicht anders gelaufen, wenn sich Jens Spahn dafür eingesetzt hätte, die Programmatik der CDU dahingehend zu verändern  dieses sehr ablehnende Votum gegenüber Leihmutterschaften zu verändern." Spahn hatte jedoch in der Vergangenheit das nationale Verbot für Leihmutterschaften verteidigt.



Ob Leihmutterschaft in Deutschland liberalisiert werden solle, dazu konnte sich Hildenbrand nicht äußern: "Das sind ganz schwierige Abwägungen und da kann ich heute gar keine Aussage drüber treffen, weil ich mich damit auch nicht genug beschäftigt habe."



Für AfD-Verbotsverfahren



Im Interview sprach sich Hildenbrand auch für die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens aus: "Ich weiß, dass ein Verbotsverfahren mit hohen Hürden rechtlich versehen ist, aber es ist ein Instrument, das unsere Verfassung vorsieht, und ich halte es für rechtsstaatlich geboten, mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, auch unsere Demokratie vor ihren Feinden zu schützen  und zwar bevor es zu spät ist." Weiter erklärte er: "Für 'Wehret den Anfängen' ist es schon längst zu spät und wir sollten handeln, bevor es zu spät ist. Und diese Partei befindet sich seit ihrer Gründung in einem anhaltenden und immer weiter fortschreitenden Radikalisierungsprozess."



Hildenbrand war von 2013 bis 2021 Landesvorsitzender der Grünen in Baden-Württemberg. Anschließend zog er mit einem gewonnenen Direktmandat in Stuttgart in den Landtag ein und wurde dort zum stellvertretenden grünen Fraktionschef und Fraktionssprecher für Innenpolitik gewählt. Bei der Landtagswahl 2026 errang er erneut das Direktmandat und wurde anschließend unter dem neuen Ministerpräsidenten Cem Özdemir zum Minister für Soziales, Arbeit und Gesundheit berufen. (dk)