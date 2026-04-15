Tribute-Konzert: Katy Perry ehrt Dolly Parton mit emotionalen Worten

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Nashville

Kary Perry

Zahlreiche Musikstars haben Dolly Parton (1946-2026) bei einem Konzert in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee geehrt. Mehr als 20 Künstlerinnen und Künstler traten laut der "Daily Mail" bei der Veranstaltung mit dem Titel "CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton" auf. Auch Katy Perry (41) war dabei. Die Sängerin kündigte einige der Musiker*­innen an. Auf Instagram teilte sie einen Ausschnitt aus ihrer Ansprache.

"Sie war unglaublich scharfsinnig und ebenso liebenswert. Mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln konnte sie dich gnadenlos durchschauen  und gleichzeitig dafür sorgen, dass auch deine Kinder lesen lernen. Das ist eine Mutter", sagte Perry darin über Parton.

Damit spielte sie auf das soziale Engagement der Sängerin an. Mit ihrer "Imagination Library" setzte sich Parton dafür ein, dass Kinder früh Zugang zum Lesen bekommen. Das Programm läuft auch nach ihrem Tod weiter. Die Einnahmen des zweistündigen Konzerts kamen der Organisation zugute.

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Auch Carrie Underwood trat auf

Perry erschien zu der Veranstaltung in einem figurbetonten orange-braun gemusterten Kleid und einer großen Kreuzkette. Auf dem roten Teppich wurde sie von ihrer Schwester Angela Hudson begleitet. Auch mit Countrysängerin Carrie Underwood (43) ließ sie sich fotografieren. Underwood trug ein weißes Kleid mit voluminösem Tüllrock und Stickereien. Sie würdigte Parton bei dem Konzert ebenfalls persönlich.

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Countrystar Reba McEntire (71) eröffnete der "Daily Mail" zufolge den Abend. Künstler*innen wie Brad Paisley, Ella Langley, Lainey Wilson, Kelsea Ballerini, Zac Brown, Kristin Chenoweth und Carly Pearce coverten Partons Songs. Zum Abschluss sangen sie gemeinsam ihren Welthit "I Will Always Love You".

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Katy Perry sieht Parton als Vorbild

Dolly Parton starb am 25. August 2026 nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs (queer.de berichtete). Das hatte ihr Neffe Bryan Seaver in einem Instagram-Video bekannt gegeben. Die Sängerin wurde 80 Jahre alt. Nach ihrem Tod trauerten unzählige Stars um die Musikerin. Katy Perry ehrte sie in einem Beitrag als "Frau, die jahrzehntelang den Klischees getrotzt hat". Parton sei ein Vorbild gewesen, "glamourös, witzig und verdammt nett". Perry betonte, dass Parton auf ewig geliebt werde. (spot/cw)

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