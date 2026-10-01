Supreme Court stoppt vorerst Behandlungsverbot für trans Menschen in Bundesgefängnissen



Ted Eytan / flickr) Der Supreme Court hat eines von Trumps queer­feindlichen Dekreten gestoppt  zumindest vorläufig (Bild:

Heute, 14:56h 3 Min.

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Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Mittwoch einen Eilantrag der Trump-Regierung abgelehnt, der darauf abzielte, geschlechtsangleichende medizinische Behandlungen für trans Inhaftierte in US-Bundesgefängnissen umgehend einzustellen. Die Richter*innen entschieden im Fall "Trump v. Kingdom" mit sieben zu zwei Stimmen  das bedeutet, dass auch vier der konservativen Richter*innen gegen das Weiße Haus gestimmt haben, darunter auch die von Trump ernannten Richter*innen Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett. Dadurch bleibt eine vorherige einstweilige Verfügung in Kraft, die die medizinische Versorgung von trans Häftlingen in Bundesgefängnissen schützt.



US-Präsident Donald Trump hatte ein entsprechendes Dekret zum Stopp der medizinischen Behandlung von trans Inhaftierten bereits an seinem ersten Tag im Amt nach seiner Wiederwahl erlassen, also am 20. Januar 2025. Danach plante die Bundesgefängnisbehörde, Hormontherapien von trans Inhaftierten schrittweise zu beenden, geschlechtsangleichende Operationen sollten ganz verboten werden. Auch den Zugang zu Hilfsmitteln wie Perücken oder Make-up wollte die Gefängnisleitung ganz einstellen. Betroffen sind laut Behördenangaben rund 600 inhaftierte Personen, die im Jahr 2025 eine Hormonbehandlung erhielten.



Der Rechtsstreit begann als Sammelklage, die unter anderem von der Hauptklägerin Alishea Kingdom sowie Bürgerrechtsorganisationen wie der ACLU und dem Transgender Law Center im März 2025 eingereicht wurde. Daraufhin ordnete US-Bezirksrichter Royce Lamberth im Juni 2025 die Fortsetzung der Behandlung an und warnte davor, dass eine unbehandelte Geschlechtsdysphorie zu Depressionen, Angstzuständen und Suizidgedanken führen könne. Die Bundesregierung legte unter Berufung auf Sicherheitsbedenken Berufung ein. Das Justizministerium argumentierte auch, dass geschlechtsangleichende Therapien keine medizinische Grundversorgung darstellen würden.

Freude bei LGBTI-Organisationen, Verstimmung im Weißen Haus

Queere Organisationen begrüßten die Entscheidung des Gerichts: "Heute können trans Personen in Bundesgefängnissen weiterhin die Versorgung erhalten, die sie benötigen. Inhaftierten den Zugang zu lebenswichtiger medizinischer Versorgung schlicht deshalb zu verwehren, weil sie trans sind, ist diskriminierend, grausam und steht in krassem Widerspruch zu den Schutzrechten unseres achten Verfassungszusatzes", erklärte Kelley Robinson, die Chefin der größten amerikanischen LGBTI-Organisation Human Rights Campaign. Der achte Zusatz der amerikanischen Verfassung verbietet unter anderem grausame Bestrafungen (freilich außer der Todesstrafe).



Das Weiße Haus reagierte verärgert. In einer Stellungnahme bezeichnete Trump-Sprecherin Allison Schuster den Beschluss als eine "Niederlage für den gesunden Menschenverstand". Sie betonte, dass die Regierung weiterhin daran festhalten werde, Schritte zu unternehmen, um die Öffentlichkeit vor aus ihrer Sicht "gefährlichen und lebensverändernden medizinischen Praktiken" zu schützen.

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Noch keine endgültige Entscheidung

Mit der Ablehnung des Eilantrags entschied das US-Höchstgericht noch nicht über die eigentliche Verfassungsmäßigkeit der Regierungsanordnung in der Hauptsache, sondern legte lediglich fest, dass der Status quo bis zum Abschluss der ordentlichen Verhandlungen gewahrt bleiben muss. Zuletzt hatte der Supreme Court mit der 6:3-Mehrheit der republikanischen Richter*innen mehrere queerfeindliche Entscheidungen der Republikaner durchgewinkt, darunter ein Sportverbot für trans Athletinnen oder das pauschale Verbot von queeren Büchern in Bibliotheken. (dk)