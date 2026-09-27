ARD plant offenbar große Senderallianz zum ESC-Vorentscheid



2025 siegten Abor & Tynna im von der ARD und RTL gemeinsam organisierten ESC-Vorentscheid (Bild: NDR / Raab Entertainment / Willi Weber)

Heute, 15:55h 3 Min.

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Mit "Chefsache ESC 2025" wollten Stefan Raab, RTL und die ARD Deutschland beim Eurovision Song Contest endlich wieder nach vorne bringen. Doch der erhoffte Erfolg blieb aus: Das Duo Abor & Tynna landete mit "Baller" beim ESC in Basel lediglich auf Platz 15 (queer.de berichtete).



Nun könnte die Zusammenarbeit der Sender in eine neue Runde gehen  und dabei sogar ausgeweitet werden. Über diese Möglichkeit sprach ARD-Programmdirektorin Christine Strobl am Donnerstagvormittag beim TV-Gipfel der Medientage München. Dort warb sie für eine engere Zusammenarbeit zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern.

"Was ganz Großes"

"Ich träume immer noch davon, sage ich ganz offen", sagte Strobl über die bisherige Partnerschaft mit RTL, "dass wir diese Partnerschaft noch größer machen können, als sie heute ist." Ihr schwebt vor, dass künftig mehrere Sender den deutschen ESC-Vorentscheid gemeinsam gestalten. Ihr Ziel sei es, "gemeinsam was ganz Großes draus zu machen". Erste Bemühungen scheint es bereits zu geben. "Wir arbeiten dran und vielleicht klappt es ja", erklärte Strobl.



RTL-Content-Chefin Inga Leschek äußerte sich ebenfalls positiv über eine mögliche Fortsetzung. "Das war die schönste Partnerschaft, die wir in den letzten zwei Jahren hatten", sagte sie rückblickend auf "Chefsache ESC 2025". Auch für die Zukunft zeigte sie sich optimistisch: "Wir sind zuversichtlich, dass wir da anknüpfen können in Bälde."



Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1, zeigte sich ebenfalls grundsätzlich offen. "Wir werden uns dem nicht verschließen, wenn die Gespräche anständig sind und das Ergebnis am Ende ein gutes Zeichen ist", erklärte er.



Ob sich auch das ZDF an einer solchen Allianz beteiligen könnte, ist bislang unklar. Ein Vertreter des Senders war bei der Gesprächsrunde nicht anwesend. Dass ARD und ZDF gemeinsam Projekte umsetzen können, zeigt sich allerdings bereits bei der Neuordnung ihrer Spartenangebote. Im Zuge der öffentlich-rechtlichen Rundfunkreform werden mehrere Programme künftig gemeinsam verantwortet. Die bisherigen ARD-Sender ONE, ARD alpha und tagesschau24 werden zum Jahresende eingestellt. Strobl sieht in den Veränderungen eine große Chance. Beim TV-Gipfel hob sie hervor, wie eng sich ARD und ZDF derzeit über ihre Angebote abstimmten.

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Die Vorbereitungen für den ESC 2027 laufen bereits

Bis aus den Überlegungen ein gemeinsames TV-Projekt wird, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Für den Eurovision Song Contest 2027 laufen die Vorbereitungen bereits. Innerhalb der ARD ist dafür der SWR verantwortlich. Rund 400 Bewerbungen sind für den Vorentscheid eingegangen, etwa 40 Beiträge haben die erste Auswahlrunde überstanden. Wer Deutschland beim ESC im Mai 2027 in Bulgarien vertreten wird, soll voraussichtlich im Februar bei einer Liveshow im Ersten entschieden werden.



Eine größere Senderallianz wäre deshalb voraussichtlich frühestens für den ESC 2028 denkbar.



TV-Gipfel in München



Beim TV-Gipfel im Rahmen der Medientage München diskutierten neben Strobl, Leschek und Pabst auch Andreas Briese von YouTube, Katja Hofem von Netflix und Fred Kogel von Leonine Studios über die Zukunft der deutschen TV- und Streamingbranche. Im Mittelpunkt standen der wachsende Kostendruck, die Konkurrenz durch digitale Plattformen und die Frage, wie sich die etablierten Medienunternehmen auf veränderte Sehgewohnheiten einstellen können. (spot/cw)