Cottbus: Queeres Zentrum schon wieder attackiert

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Am Kulturzentrum Bunte Welt in Cottbus sind vier Regenbogenbanner zerstört worden. Die Sachbeschädigung wurde am Donnerstag entdeckt, wie das queere Regenbogenkombinat mitteilte, das in dem Haus in der Thierbacher Straße seinen Sitz hat.



Bild: Christian Müller / Regenbogenkombinat Cottbus

"Der letzte Vorfall ist kaum sechs Wochen her. Wer Regenbogenbanner zerstört, setzt damit ein Zeichen. Es wird der Versuch unternommen, Verunsicherung bei queeren Menschen auszulösen. Queeres Leben soll damit verdrängt werden", sagte Geschäftsführer Christian Müller. "Wir werden nicht müde, diese Taten bei der Polizei anzuzeigen und öffentlich zu machen. Die Banner werden umgehend ausgetauscht."

Brandanschlag und Hakenkreuz-Schmiererei

Erst Mitte September waren an der Eingangstreppe zwei Hakenkreuze auf Regenbogenbanner geschmiert worden, an der Fassade stand der Schriftzug "Wir hassen euch" (queer.de berichtete). Bereits im März waren Banner beschmiert und abgerissen worden (queer.de berichtete). Im vergangenen Jahr hatten Unbekannte zudem eine Papiertonne an der rückseitigen Fassade in Brand gesteckt (queer.de berichtete). Das Zentrum vermutete damals einen Zusammenhang mit dem bevorstehenden Christopher Street Day.



Das Regenbogenkombinat setzt sich nach eigener Beschreibung für eine vielfältige und offene Gesellschaft ein, schafft Orte der Begegnung und wirbt für ein friedliches Miteinander.

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Müller sieht die Vorfälle in einem größeren Zusammenhang und nimmt die Politik in die Pflicht: "Die Angriffe auf die queere Community und auf andere Minderheiten nehmen zu. Es braucht wirksame Maßnahmen zum Erhalt und zum Schutz der Demokratie. Bund, Land und Kommunen in Brandenburg fordern wir auf: Schützt die Vielfalt, investiert in die Prävention und Bildung. Fördert den demokratischen Zusammenhalt. Der aktuelle Sparkurs geht in die völlig falsche Richtung." (mize)