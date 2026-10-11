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"Michelangelo und seine Brüder"

Forscherin spürt homo­erotischer Dichtung der Renaissance nach

Die Frankfurter Romanistin Christine Ott will zeigen, dass schon lange vor Michelangelo Dichter in Italien über Liebe zwischen Männern schrieben. Die Volkswagenstiftung stellt sie dafür anderthalb Jahre von der Lehre frei.


Christine Ott beschäftigt sich mit homo­sexuellen Dichtergemeinschaften der frühen Neuzeit. (Bild: Fotofabrik Frankfurt)

Die Frankfurter Literaturwissenschaftlerin Christine Ott erforscht homoerotische Dichtung im Italien der frühen Neuzeit. Für ihr Buchprojekt hat die Professorin für romanistische Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität eine Opus-Magnum-Förderung der Volkswagenstiftung eingeworben, wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte. Damit ist sie für anderthalb Jahre von ihren Lehrverpflichtungen befreit, die Stiftung finanziert eine Vertretung.

Unter dem Arbeitstitel "Michelangelo und seine Brüder. Homoerotische Dichtung in der frühen Neuzeit" will Ott bislang unerforschte Quellen aus dem 14. bis 16. Jahrhundert aufarbeiten. Bisher galt es als einzigartig, dass der Maler und Bildhauer Michelangelo Buonarroti Liebesgedichte an junge Männer schrieb. Seine Lyrik gilt als erste große Sammlung von Texten in der Volkssprache, die solche damals verbotenen Gefühle zur Sprache brachte  obwohl auf homosexuelle Handlungen die Todesstrafe stehen konnte.

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Homoerotische Texte vor Michelangelo

Ott will nun nachweisen, dass Michelangelo mit diesem Wagnis keineswegs allein war. Bereits rund 150 Jahre vor ihm hätten sich Dichtergemeinschaften gebildet, in deren Texten Beziehungen und Liebesbeziehungen zwischen Männern eine Rolle spielten. "Mich interessiert, welche Funktion diese Gedichte hatten, wie sie rezipiert und tradiert wurden", sagte Ott.

Neben dem Buch plant die Wissenschaftlerin eine Edition mit rund 100 ausgewählten Kurztexten. Schon jetzt ist sie nach Angaben der Universität überzeugt, dass die darin enthaltenen Männlichkeitsentwürfe erstaunlich aktuell sind.

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Ott hat sich bereits intensiv mit Michelangelo als Dichter beschäftigt. 2024 veröffentlichte sie die Studie "Cambiare pelle" über Subjektivität und Kreativität in Michelangelos Lyrik. Die homoerotische Dimension seiner Gedichte wurde lange verschleiert: Michelangelos Großneffe veröffentlichte sie 1623 mit geänderten Pronomen, erst die englische Übersetzung von John Addington Symonds 1878 stellte die ursprünglichen Geschlechter wieder her. (mize)

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