Heute, 06:03h 3 Min.

3 Min.

Das Archiv der Stadt Linz hat die Verfolgung homo­sexueller Menschen während der NS-Zeit wissenschaftlich aufgearbeitet. Der Sammelband "Verfolgt, verurteilt, vergessen? Als homo­sexuell Angeklagte in den Linzer Gerichtsakten 1938-1945" wird am 10. November um 18 Uhr im Gemeinderatssaal des Alten Rathauses vorgestellt. Um Anmeldung bis 2. November unter wird gebeten.



Linz zähle damit zu den ersten Städten Österreichs, die sich in einem eigenen umfassenden Sammelband mit dem Thema beschäftigen, sagte Bildungsreferentin Stadträtin Eva Schobesberger. "Die Aufarbeitung unserer Geschichte darf nicht bei jenen Menschen enden, deren Schicksale bereits Teil der öffentlichen Erinnerung sind. Wir müssen auch jene sichtbar machen, über deren Verfolgung und Leid jahrzehntelang geschwiegen wurde." Die Forschung zeige anhand konkreter Schicksale, "wie Diskriminierung und Verfolgung das Leben von Menschen zerstören konnten".

Gerichtsakten ausgewertet

Grundlage sind Gerichtsakten aus den Jahren 1938 bis 1945, die im Oberösterreichischen Landesarchiv lagern. Das Stadtarchiv erfasste sie in einer eigens aufgebauten Datenbank  mit Angaben zu Beschuldigten, Richterinnen, Zeuginnen, Tatvorwürfen und Verfahrensabläufen. Ausgangspunkt der Ermittlungen konnte demnach eine Kontaktanzeige in der Zeitung sein, eine Begegnung an einem öffentlichen Ort oder eine Denunziation.



"Über viele Betroffene wissen wir heute vor allem deshalb etwas, weil Gerichte und Behörden ihre privaten Beziehungen zum Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen machten", sagte Archivdirektor Johannes Kaska. Die Akten dokumentierten allerdings "in erster Linie die Sichtweise der damaligen Strafverfolgungsbehörden". Nicht jede Person, die darin als homosexuell bezeichnet wurde, habe sich selbst so verstanden.



In Österreich war auch lesbischer Sex strafbar



Die zehn Beiträge des Bandes, darunter ein Interview, beleuchten das Thema aus rechtshistorischer, gesellschaftlicher und biografischer Sicht. Der Historiker Thomas Buchner, der auch die Datenbank aufbaute, wertet die Verfahren statistisch aus und ordnet sie in die österreichische Verfolgungsgeschichte ein. Ein Schwerpunkt liegt auf lesbischen Frauen: Anders als das deutsche Recht stellte das österreichische Strafgesetz auch Sex zwischen Frauen unter Strafe. Natascha Bobrowsky untersucht entsprechende Verfahren am Landesgericht Linz nach Paragraf 129 Ib.



Gerhard Obermüller zeigt am Beispiel der Barmherzigen Brüder, wie die Nationalsozialisten den Vorwurf homosexueller Handlungen gezielt gegen Angehörige des Linzer Ordens einsetzten. Elisa Frei fasst den Forschungsstand zur queeren Geschichte des Konzentrationslagerkomplexes Mauthausen zusammen. Homosexuelle Männer mussten in den Lagern den rosa Winkel tragen, für viele endete die Haft tödlich.

- Werbung -



Verfolgung auch nach 1945

Mit dem Kriegsende 1945 hörte die Verfolgung nicht auf. Der Paragraf 129 Ib aus dem Jahr 1852 blieb in Kraft, die Zahl der Verurteilungen erreichte 1955 einen Höchststand. Erst 1971 hob Österreich das Totalverbot auf, die letzten diskriminierenden Sonderbestimmungen fielen 2002. Als NS-Opfer wurden homosexuelle Menschen im Opferfürsorgegesetz erst 2005 ausdrücklich anerkannt. Seit Februar 2024 gilt ein Gesetz zur Rehabilitierung und Entschädigung der in der Zweiten Republik Verurteilten.



"Viele Betroffene mussten auch nach 1945 mit Diskriminierung und Stigmatisierung leben", sagte Vizebürgermeisterin Karin Leitner. Die Publikation erinnere daran, "dass Gleichberechtigung und gesellschaftliche Akzeptanz keine Selbstverständlichkeit sind". (mize/pm)