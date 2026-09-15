"Der Islam duldet Männer wie dich nicht": Haft für brutalen Angriff auf jungen Schwulen

Heute, 06:33h 3 Min.

3 Min.

Nach einem homofeindlichen Angriff im Mainzer Hartenbergpark hat das Landgericht Mainz zwei Männer zu langen Haftstrafen verurteilt. Die Fünfte Strafkammer verhängte gegen einen 23-Jährigen siebeneinhalb Jahre, gegen seinen 22-jährigen Mittäter sieben Jahre und einen Monat Haft, wie die "Allgemeine Zeitung" (Bezahlartikel) berichtete. Das Gericht sprach die beiden Syrer aus dem Saarland des besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körper­ver­letzung schuldig.



Nach Überzeugung der Kammer hatten die Angeklagten am Abend des 13. Januar einen 31-jährigen Landsmann wegen seiner Homosexualität verprügelt, mit einem Messer bedroht und ihm sein Handy sowie 300 Euro entrissen. "Du musst sterben, der Islam duldet Männer wie dich nicht", sollen sie gedroht haben. Verabredet hatten sich die Männer zuvor über Snapchat, dabei hatte das Opfer nach eigener Aussage bereits erwähnt, dass es auf Männer steht (queer.de berichtete). Die beiden Angeklagten sitzen seit Februar in Untersuchungshaft.

"Ich komme ins Paradies, wenn ich ihn töte"

Die Kammer folgte im Wesentlichen der Generalstaatsanwaltschaft, die achteinhalb Jahre Haft gefordert hatte. Laut Anklage hatten die beiden die Tat aus religiösen Motiven geplant. Demnach lockte der 23-Jährige das Opfer zu einem Parkplatz am Bruchweg, wo sein Komplize im Auto wartete. Dort sollte der Mann offenbar überwältigt werden, doch der 22-Jährige schrieb laut ausgewerteten Handynachrichten: "Nicht am Auto, es sind zu viele Leute hier."



Im Park griff der 23-Jährige den Mann schließlich an, sein Freund kam hinzu. "Ich komme ins Paradies, wenn ich ihn töte", soll der 23-Jährige gesagt haben. Die Anklägerin fragte: "Was wäre passiert, wenn es am Auto schon geklappt hätte oder im Park nicht zufällig ein Radfahrer vorbeigekommen wäre?" Im Prozess ging es auch um eine mögliche Radikalisierung des 23-Jährigen. Suchanfragen im Internet wiesen laut Bericht auf Seiten der Terrormiliz IS hin.

- Werbung -



Opfer gibt sich vor Gericht selbst die Schuld

Die Verteidigung hatte Bewährungsstrafen von höchstens zwei Jahren beantragt und eine geplante Tat bestritten. Der 23-Jährige habe selbst homosexuelle Neigungen verspürt: "Er wollte es probieren, dann wurde es ihm aber zu viel und er schlug zu", sagte sein Anwalt. Der Verteidiger des 22-Jährigen erklärte laut "Allgemeiner Zeitung", ein mögliches homophobes Motiv des Mitangeklagten lasse sich "nicht einfach auf meinen Mandanten übertragen". Die Anwälte kritisierten zudem die verschärften Sicherheitsvorkehrungen im Gericht: "Als ob wir es hier mit Terroristen zu tun hätten."



Das Opfer erklärte, es sei seit der Tat traumatisiert, leide unter Albträumen und traue sich nicht mehr allein auf die Straße. Er sei nach Deutschland gekommen, um seine Homosexualität straffrei leben zu können, sagte der 31-Jährige als Zeuge. Für das Erlebte gibt er sich selbst die Schuld: "Ich hasse mich. Wäre ich nicht so, hätte ich diese Männer nie getroffen." (mize)