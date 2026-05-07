Elton John bringt "Der Teufel trägt Prada" nach Hamburg

Heute, 09:54h 3 Min.

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Seit 2024 ist "Der Teufel trägt Prada  Das Musical" am Londoner West End zu sehen  und das mit großem Erfolg. Nun kommt die Bühnenversion des Filmklassikers auch nach Deutschland: Am 10. Dezember feiert sie im Stage Theater Neue Flora in Hamburg Premiere. Die Musik stammt von Elton John (79), dessen Ehemann David Furnish (63) zu den Produzenten gehört. Bei einem Treffen in London zeigte sich der britische Weltstar begeistert von der deutschen Besetzung.



"Black Panther"-Star Florence Kasumba (49) übernimmt die Rolle der gefürchteten Chefredakteurin Miranda Priestly des Modemagazins "Runway". Isabel Waltsgott spielt die junge Journalistin Andy Sachs, Alexandra-Yoana Alexandrova steht als Emily auf der Bühne, Elindo Avastia als Nigel. Gemeinsam erwecken sie die Figuren zum Leben, die durch den Bestseller von Lauren Weisberger und die gleichnamige Verfilmung mit Meryl Streep (77) und Anne Hathaway (43) weltbekannt wurden.

Elton John schwärmt von Florence Kasumba

Für Elton John war die Geschichte wie geschaffen für ein Musical. "Der Film war so lustig und hatte so viele unterschiedliche Figuren", erklärte er im Interview. Die Charaktere hätten ihn besonders angesprochen, außerdem liebe er Mode. "Der Film ist zeitlos. Deshalb war es für mich sehr aufregend, gefragt zu werden, ob ich die Musik dafür schreiben möchte."



Besonders angetan ist der Musiker von Florence Kasumba, die als Miranda Priestly in große Fußstapfen tritt. "Sie ist ein Star und eine echte Naturgewalt", sagte Elton John über die Schauspielerin. Er sei überzeugt, dass sie der ikonischen Modechefin etwas ganz Besonderes verleihen werde. Kasumba habe eine beeindruckende Präsenz und sei eine "unglaubliche Schauspielerin, Sängerin und Performerin".

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Eine Geschichte über Erfolg und Selbstfindung

Die Bühnenversion bietet nach Ansicht von Elton John die Möglichkeit, die Figuren noch näher kennenzulernen als im Film. "Mit Musik kann man Geschichten etwas vielschichtiger und vielleicht auch mit mehr Humor erzählen", erklärte er. So erfahre das Publikum beispielsweise mehr über die Hintergründe von Nigel. Auch die Gefühle der Figuren ließen sich durch die Songs stärker zum Ausdruck bringen.



Im Zentrum steht für den Komponisten allerdings nicht allein die glamouröse Modewelt, sondern auch die Frage, was im Leben wirklich zählt. Andy Sachs lässt sich zunehmend von ihrer Karriere vereinnahmen, bis sie erkennen muss, was sie eigentlich will. "Es ist eine Geschichte darüber, dass Erfolg nicht alles ist", erklärte Elton John. Er freue sich besonders darüber, dass Andy am Ende zu ihren Wurzeln zurückfinde und sich wieder auf ihren ursprünglichen Wunsch konzentriere, Schriftstellerin zu werden.



Auch für den Musiker selbst ist die Botschaft des Stücks entscheidend. "Mein Ziel war, dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer das Musical mit einem Lächeln im Gesicht verlassen." Wenn Menschen für zwei Stunden in eine andere Welt eintauchen und anschließend mit guter Laune nach Hause gehen, sei das alles, was er als Autor und Musiker erreichen könne.



Die Songtexte stammen von Shaina Taub und Mark Sonnenblick, das Buch von Kate Wetherhead. Regie und Choreografie verantwortet Jerry Mitchell, der bereits für Broadway-Erfolge wie "Kinky Boots" und "Pretty Woman" ausgezeichnet wurde. In London läuft das Stück bereits seit Dezember 2024 am West End. Dort ist es inzwischen ein Publikumserfolg: Im September 2026 stand die 800. Vorstellung an, die Spielzeit wurde bis September 2027 verlängert. Nun soll das Musical auch das Hamburger Publikum in die schillernde Welt von "Runway" entführen. (spot/cw)