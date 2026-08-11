Julian F. M. Stoeckel und sein Freund nicht zu "Sommerhaus"-Wiedersehensshow eingeladen

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Entertainer Julian F. M. Stoeckel und sein Partner Marcell Damaschke durften am Dienstag nicht an der Aufzeichnung der Wiedersehens-Show zur aktuellen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" teilnehmen. Das Paar, das zuvor als Nachrücker in das RTL-Reality-Format eingezogen war, wurde nach Stoeckels Angaben kurz vor dem Dreh von der Produktionsfirma wieder ausgeladen.



Gegenüber dem "Berliner Kurier" erklärte Stoeckel, sein Management habe lediglich die Information erhalten, dass beide nicht erscheinen müssten. Eine inhaltliche Begründung seitens der Produktion sei ausgeblieben.



Der "Naked Attraction"-Moderator mutmaßt, dass das Paar für die auf Konfrontation und Eskalation ausgerichtete Sendung zu harmonisch und humorvoll agiert habe. Während er die Absage nach eigener Aussage gelassen hinnehme, bedauere Damaschke das Fernbleiben: Er habe vor der Kamera unter anderem thematisieren wollen, wie respektvoll partnerschaftlicher Umgang auch unter Druck aussehen könne.

"Produktion nur an Streit interessiert"

Auch auf Instagram äußerte sich Stoeckel zur Ausladung und übte Kritik am Produktionsteam: "Man bekommt den Eindruck, die Produktion ist nur daran interessiert, dass sich die Leute streiten, ankeifen und beleidigen", erklärte der 39-Jährige. "Ich bin allerdings davon überzeugt, dass das keine Unterhaltung ist. Wir leben sowieso schon in einer sehr negativen Zeit. Gerade in dieser Zeit wäre es wichtig und angebracht, wieder positives Fernsehen mit lustigen und schillernden Persönlichkeiten zu machen. Leuten, mit denen man mitfiebern, mitlachen und mitweinen kann  zu denen man eine emotionale Bindung aufbaut."



Für seine Äußerungen erhielt Stoeckel viel Zustimmung von anderen früheren Realitydarsteller*innen wie Lars Tönsfeuerborn, der das Instagram-Posting des Entertainers mit drei Applaus-Emojis kommentierte. Der schwule Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss, der 2025 am Dschungelcamp teilgenommen hatte, erklärte: "Ich teile dein Schicksal und habe nie wieder was aus dieser Schublade gehört Und eigentlich ehrt es einen, wenn man drüber nachdenkt."



Julian F. M. Stoeckel und sein Partner zogen in Folge 5 als Nachrücker für Vanessa Neigert und Giovanni Weisheit in das Haus in Bocholt ein. Nach zwei Folgen war ihr Aufenthalt schon wieder beendet. Der Grund: Sie verweigerten eine Exit-Challenge, in der sie durch Schlamm hätten kriechen sollen. Stoeckel stellte dabei klar, dass er sich für ein solches Spiel weder im Schlamm wälzen noch seine Gesundheit oder Würde aufs Spiel setzen werde (queer.de berichtete).



Die von Frauke Ludowig moderierte Wiedersehens-Folge wird Anfang November nur zahlenden Kund*innen von RTL+ gezeigt. Anders als in den Vorjahren wird die Sendung nicht mehr im linearen Programm von RTL ausgestrahlt. (cw)