"Tatort: Gottesgarten": Ein Dragkünstler stirbt im Stundenhotel

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Im neuen "Tatort: Gottesgarten" (am Sonntag, den 25. Oktober 2026 um 20:15 Uhr im Ersten und bereits jetzt in der ARD-Mediathek) bekommt Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) eine neue Kollegin: Emilia "Emmy" Rathgeber (Rosalie Thomass) verstärkt das fränkische Ermittlungsteam. Ihr erster gemeinsamer Fall beginnt mit einem brutalen Mord in einem Nürnberger Stundenhotel.



Worum geht's im "Tatort: Gottesgarten"?



In einem Nürnberger Stundenhotel wird der Travestiekünstler Elias Schaller (Moritz Bock) erstochen aufgefunden. Für Felix Voss und seine neue Kollegin Emmy Rathgeber scheint zunächst klar, dass sie im Rotlichtmilieu nach der für den Mord verantwortlichen Person suchen müssen. Doch die Ermittlungen gestalten sich schwierig: Die Spurensicherung findet unzählige DNA-Spuren früherer Besucher*innen, die Zuordnung ist nicht einfach. Auch die Tatwaffe bleibt verschwunden.



Während sich Voss und Rathgeber am neuen Arbeitsplatz erst noch aufeinander einstellen müssen, führen die Nachforschungen ihrer Kollegin Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) schließlich in die oberfränkische Region Gottesgarten. Dort ist Elias aufgewachsen. Seine Eltern (Horst Kummeth und Jule Gartzke) reagieren sehr unterschiedlich auf den Tod ihres Sohnes, und mit jedem neuen Hinweis wird deutlicher, dass hinter dem Mord mehr steckt als ein zunächst undurchsichtiger Kriminalfall.



In der vermeintlichen Idylle kommen die Ermittler*innen einem komplexen Geschehen auf die Spur, in dem es um alte Konflikte, enttäuschte Erwartungen und einen Sohn geht, der offenbar nicht so leben durfte, wie er es wollte. Schließlich geht es um nicht weniger als die große Frage nach Recht und Gerechtigkeit.

Ein neues Team, das auf Anhieb harmoniert

Ein frischer Wind weht auch im Kommissariat. Nach zwei Jahren in München tritt Emmy Rathgeber ihren Dienst in Franken an. Zur Begrüßung gibt es Blumen, ein herzliches "Servus" und die Aussicht auf eine Doppelspitze, die sich erst noch einspielen muss. Dass ihre Umzugsfirma ausgerechnet den Termin verwechselt hat, ist da nur eine der kleinen Widrigkeiten des Neuanfangs.



Doch die neue Kommissarin lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Sie begegnet ihrem Umfeld offen, humorvoll und mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Rosalie Thomass beschrieb ihre Figur als "neugierig, offen, patent, humorvoll und empathisch. Es ist eine lebendige, geerdete, sinnliche Figur, die ganz im Hier und Jetzt stattfindet". Genau diese Eigenschaften machen Emmy zu einer interessanten Ergänzung für das Team.



Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) und seine neue Kollegin Emilia "Emmy" Rathgeber (Rosalie Thomass) befragen Menschen im Heimatdorf des Toten (Bild: BR / Claussen+Putz Filmproduktion GmbH / Hendrik Heiden)

Auch Felix Voss wirkt im Zusammenspiel mit seiner neuen Kollegin weniger unnahbar, als man ihn aus früheren Fällen kennt. Als bei der Spurensicherung die Bemerkung fällt, er wirke seit Emmys Ankunft nicht mehr ganz so steif, reagiert er überrascht. Emmy findet ihn eher zurückhaltend als steif. Ein schöner kleiner Moment, der zeigt, wie zwei Menschen einander verändern können, ohne dass dafür große Worte nötig wären.



Die Chemie zwischen Rosalie Thomass und Fabian Hinrichs stimmt. Die Dialoge haben Leichtigkeit, die kleinen Sticheleien wirken natürlich, und gerade in den ruhigeren Szenen bekommt das Duo Raum, sich zu entwickeln. "Ich habe eine große Offenheit und Neugier mir gegenüber gespürt. Und das passt, finde ich, auch sehr gut zu den Figuren. Beide sind forschende Charaktere", erklärt Thomass die Harmonie am Set. "Es ist nicht selbstverständlich, dass man immer auf Augenhöhe wahrgenommen wird. Hier war das der Fall  und das ist schön."

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Vom rätselhaften Mord zur unbequemen Wahrheitsfrage

Der Fall selbst schlägt zunächst klassische Krimiwege ein: ein Toter, eine fehlende Tatwaffe, zahlreiche Spuren und ein Ermittlungsteam, das sich durch widersprüchliche Hinweise arbeiten muss. Doch "Gottesgarten" interessiert sich nicht allein dafür, wer Elias Schaller getötet hat. Entscheidend ist auch, wie es dazu kommen konnte.



Je weiter die Ermittlungen aus Nürnberg hinaus in die oberfränkische Landschaft führen, desto stärker rückt das familiäre Umfeld des Opfers in den Mittelpunkt. Hinter der malerischen Kulisse verbergen sich Vorstellungen von Anstand, Tradition und einem vermeintlich richtigen Leben, die mit den Wünschen eines jungen Menschen kollidieren. Elias wollte offenbar einen anderen Weg einschlagen, als seine Familie für ihn vorgesehen hatte.



Regisseur Dustin Loose und Drehbuchautor Constantin Lieb verbinden den Kriminalfall so mit einem gesellschaftlichen Konflikt, der dem Film emotionale Tiefe verleiht.



Lohnt sich das Einschalten?



Ja. "Tatort: Gottesgarten" ist ein sehenswerter Franken-Krimi und ein gelungener Einstand für Rosalie Thomass. Emmy Rathgeber bringt eine angenehme Unaufgeregtheit und viel Frische ins Team, ohne dabei zur bloßen Gegenfigur des eigenwilligen Felix Voss zu werden.



Fabian Hinrichs profitiert sichtbar vom neuen Zusammenspiel. Sein Kommissar darf neben seiner gewohnten Zurückhaltung auch eine leichtere, humorvolle Seite zeigen. Dass Emmy ihn nimmt, wie er ist, macht die Dynamik zwischen den beiden glaubwürdig. Auch die vertrauten Gesichter um Eli Wasserscheid, Stefan Merki, Matthias Egersdörfer und Lisa Sophie Kusz sorgen dafür, dass sich die neue Konstellation nicht wie ein vollständiger Neuanfang anfühlt.



Die oberfränkische Landschaft bildet einen reizvollen Kontrast zu den Abgründen, die sich hinter den Fassaden auftun. Die Bedrohung nimmt im Verlauf der Geschichte zu, was den Film sehr spannend macht. "Gottesgarten" ist eine Mischung aus klassischer Polizeiarbeit, Familiendrama und Thriller  und überzeugt gleich doppelt: als Krimi mit einem vielschichtigen Fall und als gelungener Einstand für ein neues Ermittlungsduo. (spot/cw)