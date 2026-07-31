Die Angst der Transfeinde vor den Fakten

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Heute, 13:12h 4 Min.

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Die Initiative "Geschlecht zählt" macht gerade wieder Stimmung gegen das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG). Ende September hat sie einen offenen Brief an Thorsten Frei veröffentlicht, den neuen Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU im Bundestag: "Evaluation Selbstbestimmungsgesetz: Überlässt die Union das Gutachten einem befangenen Juristen?" Aufgegriffen hat das jetzt die Tageszeitung "Welt" und titelt: "Selbstbestimmungsgesetz auf Prüfstand  Familienministerin hält Gutachter geheim".



Was ist geschehen? Für die Glücklichen, die bis jetzt noch nichts von der Initiative "Geschlecht zählt" wussten: Das ist eine in München ansässige Organisation mit Hilde Schwanthe als Sprecherin, die  nach eigener Aussage  dem "biologischen" Geschlecht wieder Geltung verleihen will (als ob es dessen wirklich bedürfte) und die das SBGG als Generalangriff auf die Zweigeschlechtlichkeit versteht.



Oder anders gesagt: Dahinter stehen jene, die trans Frauen als Männer bezeichnen, denn allein das biologische Geschlecht zähle. Nebenbei bemerkt: Ein Blick in das Lobbyregister des Bundestages, in dem "Geschlecht zählt" geführt wird, weist in Sachen Finanzierung nur Leerstellen aus. Man scheint sich von nichts anderem zu "ernähren" als vom Hass auf trans und nichtbinäre Menschen. Das nennt man wohl Idealismus?!

Unterstellungen, Verdrehungen und Verschwörungstheorien

Es gibt noch etliche andere Organisationen dieses transfeindlichen Zuschnitts, die sich wie zum Hohn auch noch feministisch nennen. Gleich, wie sie heißen: In ihrem Hass auf trans Menschen sind sie sich alle einig  und auch darin, von der gesellschaftlichen Realität und von Fakten nichts, dafür umso mehr von Unterstellungen, Verdrehungen und Verschwörungstheorien zu halten. Der offene Brief an Thorsten Frei ist dafür ein Beleg. Und dass von der "Welt" in Sachen SBGG ebenso wenig Kompetentes zu erwarten ist, wundert uns nicht.



Es geht zum einen um die Evaluierung, die im SBGG selbst für 2029 vorgeschrieben ist und mittlerweile an ein sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut namens InterVal GmbH vergeben wurde. Daran ist nichts geheim und erst einmal nichts Besorgniserregendes.



Für Aufruhr sorgt zum anderen ein juristisches Gutachten (das mit der gesetzlich vorgegebenen Evaluierung nichts zu tun hat), das im vergangenen Jahr an die Ruhr-Universität Bochum vergeben und inzwischen von dem Rechtswissenschaftler Pierre Thielbörger erstellt wurde. Der Schwerpunkt lag darin auf Kindern, Jugendlichen und Frauen im Hinblick auf die entsprechenden Regelungen im SBGG. Das konnte, wer wollte, in der Ausschreibung des Familienministeriums (BMBFSFJ) nachlesen.



Gutachter bringt TERF-Allianz in Wallung



Dieses Gutachten kam wahrscheinlich überhaupt nur zustande, weil die Union bekanntlich mit dem vollmundigen Versprechen in den letzten Wahlkampf gezogen war, das SBGG abzuschaffen. Im Koalitionsvertrag mit der SPD, die am SBGG festhielt, verfiel sie deshalb auf den Kompromiss, wenigstens ein bis Juli 2026 terminiertes Rechtsgutachten in Auftrag zu geben. Damit niemand denke, man sei untätig geblieben. So weit, so gut  oder auch nicht.



Weil nun aber entgegen der Ankündigung nichts auf den Tisch gelegt wurde und sich außerdem herumgesprochen hat, dass Pierre Thielbörger Autor des Gutachtens sei, geriet die TERF-Allianz in Wallung. Denn ein Rechtswissenschaftler, der auf der Grundlage der Menschenrechte denkt und argumentiert und diese für alle, also auch für trans und nichtbinäre Menschen als gültig anerkennt, kann für die besagte Initiative offenbar nur "befangen" sein.

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"Nix wissen, aber aufregen. Das regt mich auf"

Warum allerdings das von Ministerin Karin Prien geführte BMBFSFJ die nicht nachvollziehbare Informationspolitik verfolgt, die wir gerade erleben, wird auch durch Äußerungen der Parlamentarischen Staatssekretärin Mareike Wulff nicht verständlicher. Wollte man ein altes Schlachtfeld nicht neu eröffnen  nach der Devise: Kommt Zeit, kommt Rat? Da hat man offenbar nicht mit der verbissenen Militanz der transfeindlichen Liga gerechnet, die keine Gelegenheit auslässt, gegen die geschlechtliche Selbstbestimmung zu hetzen.



Weil in diesen Kreisen aber dauernd von den "fatalen Auswirkungen" des SBGG auf Frauen und Kinder die Rede ist, könnte ein Gutachten zumindest ein probates Mittel gegen Verschwörungstheorien und Bedrohungsszenarien sein. Denn dann käme wenigstens einmal die nüchterne Realität zum Zuge  Stichwort: Missbrauch und Verhältnismäßigkeit. Wenn beispielsweise von "diversen Fällen" die Rede ist, dann sind das bisher zwei bekannte, darunter der Fall Liebich, bekannt als rechtsextremer Politclown.



Und dann zur Verhältnismäßigkeit: Weil in Statistiken nicht zwischen Geschlecht und Geschlechtsidentität unterschieden werde, komme es zu Verfälschungen und Verzerrungen, heißt es. Wie bitte? Seit November 2024 haben etwa 30.000 Personen ihren Geschlechtseintrag ändern lassen, laut Statistischem Bundesamt rund etwa 9.000 Personen von männlich auf weiblich. Das betrifft bei etwa 42 Millionen Frauen in der Bundesrepublik einen verschwindend kleinen Bruchteil. TERFs haben ja immer trans Frauen auf dem Kieker, nur konnten sie uns bis jetzt nicht sagen, wo diese Bedrohung real und relevant stattfindet  aber darum geht es Unterstellungen ja auch nicht.



Jemand kommentierte unter dem "Welt"-Artikel: "Nix wissen, aber aufregen. Das regt mich auf." So einfach und so wahr!