Florian David Fitz: "Der Kuss mit Elyas war der Schönste meines Lebens"

Heute, 13:48h 2 Min.

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Zum Kinostart des Ensemblefilms "Der perfekte Urlaub" haben sich die Hauptdarsteller Florian David Fitz und Elyas M'Barek in Interviews mit "TAG24" sowie auf dem roten Teppich gegenüber Joyn zu queeren Intimszenen vor der Kamera, der Umsetzung am Set und der Belastbarkeit langjähriger Freundschaften geäußert.



In der Komödie übernimmt der 51-jährige Fitz die Rolle des schwulen Mathelehrers Pepe. Die Gruppendynamik führt im Laufe der Handlung auch zu einer überraschenden Kussszene mit Kollege Elyas M'Barek.



Gegenüber Joyn gaben die beiden Schauspieler Einblicke in die Dreharbeiten: Laut M'Barek sei die Szene vorab genau abgesprochen worden und direkt als "One-Take"  also in einer einzigen durchgehenden Kameraeinstellung  entstanden. Dabei hätten sich beide tatsächlich mit Zunge geküsst.

"Wir haben nur geknutscht, wenn die Kamera aus war"

Fitz kommentierte den Dreh gewohnt pointiert: "Wir haben nur geknutscht, wenn die Kamera aus war", scherzte er zunächst gegenüber "TAG24". Auf der Premiere legte Fitz mit Blick auf die Kusserfahrung nach: "Der Kuss mit Elyas war der Schönste meines Lebens und auch in Elyas' Leben."



Gleichzeitig ordnete der Schauspieler die Szene humorvoll in seine bisherige Filmbiografie ein. Gegenüber "TAG24" bemerkte er: "Wen habe ich nicht auch schon geküsst? Matthias Schweighöfer."



Auf dem roten Teppich ergänzte er gegenüber Joyn, dass er in seiner Karriere darstellerisch schon fast "durchgereicht" worden sei: "Eigentlich zwischen allen meinen Kollegen heute hier."

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Reflexion über Freundschaften und Gruppendynamiken

Abseits der Pointen zur Kussszene reflektierte Fitz die inhaltlichen Kernfragen des Films. Die Frage, wie Freundschaften durch unterschiedliche Lebensphasen und Belastungsproben transformiert werden, beschäftige ihn auch privat: "Ich denke sehr viel über meine Freundschaft nach." Dies hänge maßgeblich mit individuellen Veränderungen über die Jahre zusammen: "Man muss sich das immer ein bisschen anpassen, in welchem Lebensstadium man ist." Die Herausforderung bestehe darin, Beziehungen Raum für Veränderungen zu geben, ohne den Kontakt zueinander zu verlieren, wenn Freunde unterschiedliche Wege einschlagen.



Auf die Frage nach dem im Film gezeigten Urlaubsszenario ergänzte Fitz bei Joyn, was für ihn persönlich die größte Belastungsprobe darstelle: "Der absolute Horror-Urlaub ist der, wo alle sich zerstreiten."

"Der perfekte Urlaub" startete am Donnerstag bundesweit in den Kinos. Die Filmkritik nahm die Fortsetzung von "Das perfekte Geheimnis" aus dem Jahr 2019 nicht begeistert auf. Kritisiert wurde unter anderem ein wenig kreatives Drehbuch, aufdringliche Schleichwerbung und flache Klischees. Gelobt wurde dagegen das Schauspiel-Ensemble. (cw)