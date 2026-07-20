Charli xcx: Gastauftritt im nächsten Martin-Scorsese-Film

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Charli xcx spielt in "What Happens at Night" mit (Bild: Harald Krichel / wikipedia

Charli xcx (34) steht für Martin Scorsese (83) vor der Kamera. Wie das US-Branchenblatt "Variety" unter Berufung auf Insider*­innen berichtet, hat die Sängerin einen Gastauftritt in "What Happens at Night", dem neuen Film des Oscarpreisträgers. Mit dabei sind auch Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence.



Welche Figur die 34-Jährige verkörpert, bleibt vorerst geheim. Auch ein offizieller Kinostart des Projekts ist noch nicht bekannt. Zum Cast gehören außerdem Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson und Jared Harris.



Unheimliche Begegnungen im Schnee



Das Gothic-Psychodrama basiert auf dem gleichnamigen Roman des offen schwulen US-Autors Peter Cameron aus dem Jahr 2020 (im Deutschen: "Was geschieht in der Nacht"). Im Mittelpunkt steht ein amerikanisches Ehepaar, das in eine verschneite Kleinstadt in Europa reist, um dort ein Baby zu adoptieren. In ihrem Hotel treffen die beiden auf eine Reihe merkwürdiger Gestalten, darunter eine Chansonsängerin und ein Wunderheiler. Nach und nach verschwimmen die Grenzen zur Realität dabei immer mehr. Das Buch enthält auch mehrere queere Themen.

Einen ersten Blick auf die Dreharbeiten gab es bereits im März: Damals teilte DiCaprio ein Foto auf Instagram, das ihn und Lawrence Hand in Hand vor einer Schneekulisse zeigt. Für Scorsese ist es das erste Werk seit dem zehnfach Oscar-nominierten "Killers of the Flower Moon" aus dem Jahr 2023, ebenfalls mit DiCaprio.



Zusammenarbeit zwischen Charli xcx und Martin Scorsese



Ganz neu ist die Verbindung zwischen Charli xcx und Martin Scorsese nicht: Der Regisseur zierte das Cover ihres im Juli erschienenen Albums "Music, Fashion, Film". Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt ihn gemeinsam mit Musiker John Cale und Designer Marc Jacobs in einer Küche. Jeder der drei steht für eine Kunstform aus dem Albumtitel.



Dass der Popstar auch im Kino Fuß fassen will, ist ebenfalls nicht neu. In den vergangenen zwei Jahren war sie in sieben Filmen in verschiedenen Rollen zu sehen, darunter in der Mockumentary "The Moment" über den Rummel rund um ihr Erfolgsalbum "Brat", "100 Nights of Hero", "I Want Your Sex" und "Faces of Death". Im Februar lieferte Charli xcx zudem den Soundtrack zu Emerald Fennells "Wuthering Heights"-Verfilmung. (spot/cw)