Marc Eggers: Kaulitz-Ex übernimmt nach Feierabend geschlossene Orte auf RTL+

Heute, 15:06h 2 Min.

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In der vierteiligen Reality-Entertainment-Show "CLOSED!" übernimmt Entertainer und YouTuber Marc Eggers nach Feierabend Orte, die nachts eigentlich für die Öffentlichkeit streng verschlossen sind. Die Show, die seit dem heutigen Freitag auf RTL+ zum Streaming bereit steht, bekommt der 40-Jährige die Schlüssel zu vier außergewöhnliche Locations, die er gemeinsam mit wechselnden Creator*innen nach Feierabend übernimmt.



In einer Folge geht es etwa gemeinsam mit Aditotoro, Paul Frege und CrispyRob für eine Nacht die Taurus World, ein klimatisiertes Indoor-Freizeit- und Entertainment-Center im niederländischen Velden nahe Venlo. Zwischen blinkenden Automaten und jeder Menge Challenges wird das riesige Arcade-Center zur privaten Gaming-Arena für Eggers und seine Mitstreiter.

Krankenhaus, Freizeitpark und Globetrotter

In einer weiteren Folge besucht Eggers ein verlassenes, gruseliges Krankenhaus, in dem er mit Lia Knossalla und Rumbombe Challenges absolviert und Überraschungen erlebt. Etwas entspannter geht es bei einem Freizeitpark mit 60 Attraktionen zu. Gemeinsam mit Nici Stemmler, Jeannie Wagner und Mia Cendo wird so ein Kindheitstraum für den Moderator wahr. Zudem übernimmt er mit Selfiesandra, Rewinside und Julyan Pohl einen Store von Globetrotter  hier absolvieren die nächtlichen Besucher*innen Fahrradrennen durch den Store, Kajak- und SUP-Challenges, Prepmeal-Tasting und ein spontanes Umstyling.



Eggers nahm einst 2010 als Breakdancer bei "Das Supertalent" teil. Seit 2014 erarbeitete er sich bei jüngeren Zielgruppen mit seinem eigenen YouTube-Kanal "That's M.E." Popularität  insbesondere mit humorvollen Straßenumfragen und Lifestyle-Vlogs. Neben mehreren Show-Auftritten, etwa bei "Let's Dance", ist er als Model und Laiendarsteller zu sehen, seit 2023 steht er mit Partyschlager auf Bühnen insbesondere auf Mallorca auf der Bühne. Ein breiteres Boulevard-Publikum erreichte er zudem durch seine Beziehung mit Bill Kaulitz, die unter anderem in der Netflix-Dokureihe "Kaulitz & Kaulitz" thematisiert wurde. Anfang 2025 endete die Liaison aber nach knapp über einem Jahr (queer.de berichtete). (cw)