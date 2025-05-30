DJ Felix Jaehn: "Alkoholkonsum war Flucht und Kompensation für mich"

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Auf den größten Festivalbühnen der Welt feierte DJ Felix Jaehn (32) Erfolge. Doch jetzt gewährte die nichtbinäre Person, die sich privat seit 2024 Fee nennt, einen offenherzigen Blick in ihr Innenleben. Erst kürzlich hatte Jaehn angegeben, für sich selbst alle Pronomen zu verwenden (queer.de berichtete).



Fee erklärte nun im Gespräch mit dem "Stern", wie schlecht es ihr/ihm in der Vergangenheit vor Auftritten ging. "Früher lag ich vor Shows tagelang im Bett, mit heftigen psychosomatischen Kopf- und Nackenschmerzen, und war teilweise handlungsunfähig.. Am Showtag habe man Fee "nicht mal mehr ansprechen" können.

Alkohol als vermeintliche Hilfe bei Auftritten

Sobald Fee auf der Bühne stand, war von den Problemen allerdings nichts mehr zu erkennen. "In meinen allerschlimmsten Phasen habe ich auf der Bühne für eine Stunde perfekt funktioniert; das Adrenalin kickte, ich trank Sekt und lieferte ab." Doch direkt nach den Auftritten kam das Tief.



"Alkoholkonsum war Flucht und Kompensation für mich", gesteht Fee rückblickend. "Irgendwann entstand das Gefühl, etwas trinken zu müssen, um überhaupt performen zu können."



Im Sommer 2024 ging schließlich nichts mehr. Kurz nach einem Auftritt beim Tomorrowland-Festival begab sich Fee in eine Klinik. Auf Instagram hatte der nichtbinäre Star damals erklärt, schon seit einiger Zeit verheimlicht zu haben, "dass es mir innerlich nicht gut geht". Das "Ausmaß des Schmerzes" sei Fee selbst erst bewusst geworden, nachdem sie/er professionelle Hilfe in Anspruch genommen hatte.



Insgesamt dreimal sei sie/er in einer Klinik gewesen, erklärte DJ Felix Jaehn jetzt gegenüber dem "Stern".

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Auch ab und zu wieder ein Glas Alkohol

Die Wende erfolgte Anfang vergangenen Jahres. Fee suchte sich ein Zuhause in Berlin, traf Freunde*innen, nahm Tanzunterricht und begann wieder zu daten. "Ich habe mir Schritt für Schritt mein Leben zurückgeholt", berichtete der Musikstar dem "Stern".



In diesem Jahr standen zudem 15 große internationale Shows auf dem Tourplan. Die Auftritte konnte Fee nach eigener Aussage auch wieder genießen. Sie/er trinkt zudem ab und zu ein Glas Alkohol, "wenn wir eine geile Party feiern und ich einfach Lust darauf habe". Der eigene Umgang damit sei jedoch mittlerweile "sehr gesund".



Hilfe bei der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern (0800) 111 0 111 und (0800) 111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym. (spot/cw)