Gerrit Hericks: "Die Musicalwelt war schon immer queer geprägt"

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Heute, 06:08h 9 Min.

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Der Name Gerrit Hericks sagt der breiten Masse auf den ersten Blick vielleicht noch nicht allzu viel. Dabei konnte der offen queere Sänger und Schauspieler bereits einige größere Erfolge feiern. So steht er regelmäßig als Solist mit Chor und Orchester der ORSO Orchestra and Choral Society in der Berliner Philharmonie auf der Bühne, einem der renommiertesten Konzerthäuser Europas, und hat zudem internationale Bühnenerfahrung gesammelt, zuletzt an der Gong Stage in Shanghai.



Im November 2026 steht für den 1,80 Meter großen Tenor ein besonderer Meilenstein an: Mit "Das bin ich" erscheint sein Debütalbum, ein persönliches musikalisches Statement aus eigenen Songs, ausgewählten Coverversionen und neu interpretierten Klassikern. Die bereits veröffentlichten Singles "Ein Schritt zu viel" und "Wo immer du bist" geben dabei einen ersten Vorgeschmack auf die musikalische Richtung des Albums.



| Direktlink | Musikvideo zum Song "Wo immer du bist"

Im Interview mit queer.de spricht Gerrit Hericks nicht nur über die Bedeutung seines Albums für seine persönliche und künstlerische Entwicklung, sondern auch über seine Sichtbarkeit als queerer Künstler, die Herausforderungen in der Schlagerbranche sowie die zunehmend angespannte Sicherheitslage bei Veranstaltungen wie dem CSD.

Gerrit, du hast auf großen Musicalbühnen gestanden und veröffentlichst nun mit "Das bin ich" dein erstes eigenes Album. Warum war gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt?



Ich glaube, weil ich inzwischen an einem Punkt bin, an dem ich viel genauer weiß, wer ich als Künstler eigentlich sein möchte. Im Musical schlüpft man jeden Abend in eine Rolle. Das liebe ich nach wie vor sehr. Aber irgendwann kam bei mir immer stärker der Wunsch dazu, auch meine eigene Geschichte zu erzählen.



Ich habe in den vergangenen Jahren bereits einige eigene Songs veröffentlicht, aber ein komplettes Album ist natürlich noch einmal etwas anderes. Da muss man sich genauer fragen: Was möchte ich eigentlich sagen und wofür möchte ich stehen? Und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich darauf noch keine so klare Antwort gehabt wie heute.



Deshalb fühlt sich "Das bin ich" gerade sehr richtig an. Nicht im Sinne von: "Jetzt bin ich fertig und habe mich komplett verstanden." Das wäre sicherlich gelogen. Sondern eher: "Das hier bin ich jetzt gerade, mit allem, was dazugehört."



Der Albumtitel klingt sehr persönlich. Was möchtest du damit über dich als Künstler und Mensch sagen?



Ich bin jemand, der sehr lange versucht hat, möglichst viele Erwartungen gleichzeitig zu erfüllen. Im Beruf, privat, in Beziehungen, eigentlich überall. Und ich glaube, ich habe dabei manchmal vergessen zu fragen, was ich selbst eigentlich möchte.



Ich kann Musicaldarsteller sein und gleichzeitig Popmusik oder Schlager machen und trotzdem politische Statements setzen. Ich kann emotional sein und trotzdem ziemlich klar meine Meinung sagen. Und natürlich gehört auch meine queere Identität dazu. Früher hätte ich wahrscheinlich versucht, diese verschiedenen Seiten voneinander zu trennen. Heute weiß ich: Das gehört alles zu mir.



| Direktlink | Die Single "Ein Schritt zu viel" aus dem kommenden Album

Wie viel deiner eigenen Geschichte steckt in den Songs des Albums?



Sehr viel. Nicht jeder Song erzählt eins zu eins ein konkretes Erlebnis aus meinem Leben, aber überall steckt eine Botschaft drin, die ich verbreiten möchte. Es geht viel um Beziehungen, um Nähe, um Verlust, um Selbstzweifel, aber auch darum, sich selbst wiederzufinden und Grenzen zu setzen. Gerade dieses Thema beschäftigt mich sehr: nicht ständig danach zu schauen, was andere von einem erwarten.



Einige Songs begleiten mich auch schon länger und bekommen auf dem Album noch einmal ein neues Leben. Meine allerersten Songs "Von hier oben" und "Ohne dich" erscheinen zum Beispiel in neuen Versionen. Dadurch ist das Album für mich fast wie ein kleiner Querschnitt durch unterschiedliche Phasen meines Lebens und meiner bisherigen musikalischen Arbeit.



Du kommst aus der Musicalwelt und bewegst dich heute stärker im Pop-Schlager. Was reizt dich an diesem Genre besonders?



Was ich besonders daran liebe, ist die unmittelbare Nähe zum Publikum. Im Musical erzähle ich die Geschichte einer Figur, oft auf einer riesigen Bühne, mit einer klaren Trennung zwischen mir und den Zuschauern. Bei meiner eigenen Musik stehe ich dagegen als Gerrit auf der Bühne und kann viel direkter mit den Menschen interagieren. Ich sehe ihre Gesichter, sehe, wenn sie mitsingen, lachen oder ein Song sie vielleicht auch emotional berührt. Das ist eine ganz andere Form der Verbindung, die ich unglaublich schätze.



Du trittst regelmäßig auf CSD-Veranstaltungen auf. Was bedeuten dir diese Veranstaltungen persönlich?



Natürlich sind CSDs auch Partys und genau das dürfen sie auch sein. Sichtbarkeit, Freude und queeres Leben zu feiern, ist schließlich auch politisch. Aber ich finde es genauso wichtig, nicht zu vergessen, warum es CSDs überhaupt gibt. Die Rechte, die wir heute haben, sind nicht einfach irgendwann vom Himmel gefallen. Menschen haben dafür gekämpft, demonstriert und teilweise einen sehr hohen persönlichen Preis bezahlt. Und wir erleben gerade, dass Dinge, die viele von uns schon für selbstverständlich gehalten haben, plötzlich wieder diskutiert oder offen angegriffen werden. Deshalb empfinde ich CSDs heute als viel politischer als noch vor einigen Jahren.



Wenn ich dort auf der Bühne stehe, möchte ich natürlich Menschen unterhalten. Aber ich weiß gleichzeitig sehr genau, auf welcher Bühne ich gerade stehe und warum es diese Bühne gibt.



Viele queere Menschen haben nach den Angriffen und Anschlägen auf queere Veranstaltungen ein anderes Sicherheitsgefühl entwickelt. Hat sich auch dein Blick auf CSDs und öffentliche Sichtbarkeit verändert?



Ja, definitiv. Ich glaube, es wäre naiv, zu behaupten, dass man darüber überhaupt nicht nachdenkt. Es gibt unzählige Veranstaltungen, bei denen mittlerweile ganz selbstverständlich über Sicherheitskonzepte, Polizeipräsenz oder mögliche Bedrohungen gesprochen werden muss. Und allein, dass diese Gespräche notwendig sind, sagt ja schon sehr viel darüber aus, wie sich die Stimmung verändert hat. Aber unsere Konsequenz daraus kann nicht sein, weniger sichtbar zu werden. Das komplette Gegenteil: Wenn queere Menschen aus Angst aus dem öffentlichen Raum verschwinden, hätten genau diejenigen gewonnen, die diese Sichtbarkeit stört.



Wie wichtig ist es dir, gerade als offen schwuler Künstler auf großen Bühnen sichtbar zu sein?



Unsere Demokratie und die Werte einer offenen Gesellschaft werden gerade von verschiedenen Seiten angegriffen. Und ich finde, wir sind inzwischen an einem Punkt, an dem es nicht mehr reicht, einfach nur still darauf zu vertrauen, dass schon alles gutgehen wird. Deshalb ist es mir wichtig, meine Sichtbarkeit zu nutzen, um für unsere gesamte LGBTQIA+-Community einzustehen. Besonders für unsere trans Mitglieder, die aktuell immer wieder zur Zielscheibe politischer Hetze und gesellschaftlicher Ausgrenzung gemacht werden. Ihre Rechte, ihre Selbstbestimmung und teilweise sogar ihre bloße Existenz werden öffentlich infrage gestellt. Und ich finde es erschreckend, wie selbstverständlich solche Debatten mittlerweile geführt werden.



Ich habe das Glück, auf großen Bühnen stehen und Menschen erreichen zu dürfen. Diese Plattform möchte ich nutzen. Denn Solidarität bedeutet für mich, nicht erst dann laut zu werden, wenn die eigenen Rechte angegriffen werden.



Der Sänger Daniel Johnson sagte kürzlich im Interview mit queer.de, dass queere Künstler im Musicalbereich oft selbstverständlicher wahrgenommen werden als im Schlager. Kannst du diese Beobachtung nachvollziehen?



Ja, absolut. Die Musicalwelt war schon immer queer geprägt. Da ist es für die meisten Menschen überhaupt nichts Besonderes, wenn jemand offen schwul, lesbisch, trans oder queer ist. Im Schlager gibt es dagegen teilweise noch deutlich traditionellere Vorstellungen davon, wie ein Künstler auszusehen und aufzutreten hat. Aber ich glaube, dass sich gerade viel verändert. Und ich finde, wir sollten nicht ständig danach fragen, was wir unserem Publikum vermeintlich zumuten können. Ich bin überzeugt, dass die Menschen oft viel offener sind, als wir ihnen zutrauen.



Deshalb müssen wir auch weiterhin versuchen, Grenzen zu verschieben und das Publikum vielleicht manchmal ein bisschen herauszufordern. Wenn wir immer nur das zeigen, von dem wir glauben, dass es niemanden stören könnte, wird sich schließlich auch nie etwas verändern.

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Hast du den Eindruck, dass queere Künstler*innen im Schlager und im Fernsehen heute noch immer mit besonderen Hürden konfrontiert sind?



Ja, wobei diese Hürden heute oft subtiler sind. Aber es gibt durchaus noch die Frage, wie sichtbar man damit sein darf. Kannst du in einem Song einen Mann ansingen? Darf dein Partner im Musikvideo vorkommen? Wie viel Queerness ist für ein bestimmtes Fernsehpublikum vermeintlich "zu viel"? Wie viele Pailletten darf ich tragen oder wie lackiert dürfen meine Fingernägel sein, ohne dass es jemanden stört? Ich bin allerdings auch überzeugt davon, dass sich gerade viel verändert. Und Veränderung passiert eben auch dadurch, dass Menschen diese Grenzen immer wieder ein Stück verschieben.



Du bezeichnest dich nicht nur als sichtbar queer, sondern äußerst dich auch immer wieder politisch. Ist Aktivismus für dich Teil deiner Arbeit als Künstler?



Als Künstler habe ich eine öffentliche Plattform und ein Publikum. Daraus erwächst für mich auch eine Verantwortung. Wenn Menschen aufgrund ihrer Sexualität, ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer Herkunft angegriffen werden oder wenn demokratische und kulturelle Freiheiten infrage gestellt werden, fällt es mir schwer, so zu tun, als hätte das nichts mit mir zu tun.



Gerade als queerer Künstler weiß ich, dass viele Freiheiten, die mein Leben heute überhaupt ermöglichen, von Menschen erkämpft wurden, die vorher laut waren. Deshalb möchte ich mich nicht nur dann auf meine queere Identität berufen, wenn sie gut fürs Marketing aussieht. Sie bedeutet für mich auch, Haltung zu zeigen, wenn es unangenehm wird.



| Direktlink | Musikvideo zum Song "Niemand hier" aus dem Jahr 2024

Wenn junge queere Menschen dein Album hören oder dich auf der Bühne erleben: Welche Botschaft möchtest du ihnen mit auf den Weg geben?



Vielleicht tatsächlich genau das, was der Albumtitel sagt: Du darfst irgendwann an den Punkt kommen, an dem du sagen kannst: Das bin ich. Und dieser Satz muss nicht bedeuten, dass du schon alles über dich weißt. Identität darf sich verändern. Du darfst ausprobieren, scheitern, dich neu erfinden und Dinge über dich entdecken, die du mit 16, 20 oder 30 noch nicht wusstest. Aber du solltest dein Leben nicht permanent danach ausrichten müssen, welche Version von dir für andere Menschen am bequemsten ist.



Mit "Das bin ich" veröffentlichst du erstmals auch eine physische CD und hast das Album über Crowdfunding mitfinanziert. Wie war es für dich, dein Publikum so direkt in dieses Projekt einzubeziehen?



Ein Album zu produzieren ist teuer, besonders wenn man unabhängig arbeitet und viele Dinge selbst organisiert. Beim Crowdfunding sagt man im Grunde öffentlich: Ich glaube an dieses Projekt. Glaubt ihr mit mir daran, um es gemeinsam möglich zu machen? Das macht einen natürlich wahnsinnig verletzlich. Umso schöner war es zu sehen, wie viele Menschen gesagt haben: Ja, wir wollen dieses Album. Manche begleiten meine Musik schon lange, andere sind erst durch einzelne Songs dazugekommen.



Am 28. November feierst du das Album mit einem Release-Konzert in deiner Heimat Vreden. Warum war dir wichtig, ausgerechnet dort zu feiern?



Weil sich damit ein Kreis schließt. Ich bin in Vreden aufgewachsen und habe dort angefangen, Musik und Theater zu machen. Von dort aus ging es irgendwann auf Musicalbühnen auf der ganzen Welt und jetzt komme ich mit meinem ersten eigenen Album zurück. Und ich mag den Gedanken sehr, dass dieser Abend genau dort stattfindet, wo für mich vieles angefangen hat. Das passt zu einem Album namens "Das bin ich" eigentlich ziemlich gut.